II Fòrum Empresarial Peralada
Gael Rodríguez i Jordi Masquef discuteixen sobre "recuperar el prestigi" de Portbou i Figueres
Els dos alcaldes han participat en un debat dins el marc del Fòrum Empresarial Peralada 2025, que ha tingut lloc aquest dijous 6 de novembre i ha estat organitzat per EMPORDÀ, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica
L'alcalde de Portbou, el socialista Gael Rodríguez, i el seu homònim de Figueres, Jordi Masquef, de Junts, han tancat els diàlegs de la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada 2025 amb una conversa amb el director de l'EMPORDÀ, Marc Verdaguer. La jornada s'ha celebrat aquest dijous 6 de novembre al Mirador del Castell de Peralada. Ha estat organitzada per EMPORDÀ, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Neorg, la col·laboració del Castell Perelada i el suport de la Generalitat de Catalunya.
"Què vol ser Figueres?", ha començat preguntant Marc Verdaguer a Jordi Masquef. "Figueres ha de recuperar el prestigi perdut". Masquef ha parlat de "seduir": "Que algú que treballi a Barcelona vulgui continuar vivint a Figueres", ha dit, encapsulant l'objectiu fonamental del seu segon mandat, que ha arribat aquest any al seu equador.
La mateixa pregunta l'ha hagut de respondre, també, Gael Rodríguez. "Portbou està corrent una cursa per arribar a cobrir les coses més bàsiques del dia a dia", ha reconegut Gael Rodríguez. "Passar, en quatre anys, del segle XX al segle XXI", ha resumit, parlant també de l'estat d'una estació que, tal com ha explicat, "està desaprofitada en un 80%". Ha deixat un missatge positiu pel mitjà termini a Portbou: "El projecte és clar, però estem en procés de fer-lo palpable".
En un diàleg de caràcter constructiu entre dos alcaldes de l'Alt Empordà, l'únic missatge enverinat l'ha deixat Jordi Masquef en tractar l'aprovació dels pressupostos i la relació amb el Govern de la Generalitat. Gael Rodríguez ha començat defensant la importància "fonamental de la col·laboració entre els diferents estaments" i ha plantejat que "si un projecte és bo pel país, per què no s'ha de negociar?". Masquef ha respost amb un missatge que ha transcendit l'àmbit de la política local. Ha parlat de "l'esquerra més dogmàtica, aquella que ens ha donat lliçons durant els últims anys, la que més crida" i n'ha criticat la falta d'entesa que hi ha tingut en algunes ocasions amb el govern central.
Rodríguez ha optat per un missatge més conciliador i ha defensat el que ha definit com "la política d'abans": "Tenim l'obligació d'impulsar la política que s'allunya de la crispació i que, en comptes de fer crits, arriba a acords". "És força absurd que ens estiguem barallant sempre per aprovar pressupostos; amb els pressupostos guanyem tots, guanya el territori i guanya la gent", ha conclòs el jove batlle portbouenc.
Finalment, el col·loqui l'ha tancat Jordi Masquef, que ha descartat fer el pas a la política autonòmica o estatal i ha afirmat el següent: "A curt termini no sortiré de Figueres, la gent que ha confiat en nosaltres no ho entendria". Paral·lelament, ha fet una defensa a ultrança de la política local: "És molt agraït intentar resoldre els problemes dels veïns, aquesta és realment la política útil".
Les veus del sector empresarial
A banda de la conversa entre Rodríguez i Masquef, el Fòrum Empresarial Peralada 2025 ha comptat amb tres diàlegs amb noms de rellevància del sector empresarial català: Lluís Labairu (CEO de Transgourmet), Pere Padrosa (president de Transports Padrosa) i Rocío Muñoz (directora d'exportació de Perelada & Chivite Grup Perelada). També hi ha hagut la presència del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, Víctor Puga, que serà l'encarregat de cloure el Fòrum Empresarial Peralada 2025.
