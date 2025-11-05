Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guia definitiva per accedir als viatges de l'Imserso 2025-2026: tot el que han de saber pensionistes i jubilats

T’expliquem qui pot participar-hi, com inscriure’s, els preus, els destins i les claus econòmiques d’un pla que mou milions cada temporada

Turistes de l'Imserso.

Turistes de l'Imserso. / Empordà

Marcos Rodríguez

El programa de viatges de l’Imserso 2025-2026 ja està en marxa i milers de jubilats preparen les seves maletes. Si ets pensionista i vols gaudir d’unes vacances subvencionades, aquí hi trobaràs tot el que necessites saber: qui hi pot accedir, com inscriure’t, els preus, els destins més sol·licitats i l’impacte econòmic d’un pla que mou milers de milions cada any.

L’inici de la nova campanya de viatges de l’Imserso marca l’obertura d’una temporada clau per a milers de pensionistes i jubilats de tot Espanya. Cada tardor, aquest programa social no només garanteix vacances assequibles, sinó que també reactiva l’ocupació i el consum en el sector turístic, especialment a les zones de costa.

Segons fonts hoteleres, l’Imserso suposa un autèntic pulmó econòmic per a destins com la Costa Brava, la Costa Blanca, la Costa del Sol o les Illes Canàries, on bona part dels hotels mantenen la seva activitat gràcies a les reserves subvencionades.

Requisits per participar

El programa manté les condicions habituals d’accés. S’hi poden inscriure:

  • Pensionistes de jubilació o viduïtat del sistema públic espanyol.
  • Persones majors de 60 anys que siguin titulars d’altres pensions (per incapacitat, jubilació anticipada, etc.).
  • Cònjuges o parelles de fet, encara que no siguin pensionistes.
  • Persones amb discapacitat reconeguda que requereixin acompanyant.

La sol·licitud es pot fer per internet (a la seu electrònica de l’Imserso) o mitjançant formulari postal. Els participants de campanyes anteriors conserven la seva acreditació, però han d’actualitzar les seves dades personals i de contacte per continuar rebent les convocatòries.

Com inscriure’s pas a pas

Per inscriure’t, has de seguir quatre passos importants:

  1. Revisa la teva acreditació: l’Imserso ha enviat les cartes o notificacions electròniques als beneficiaris actius.
  2. Confirma o corregeix les teves dades personals.
  3. Tria el destí i el tipus de viatge: costa peninsular, illes o circuits culturals.
  4. Envia la sol·licitud dins del termini o inscriu-te a la llista d’espera si les places inicials s’han esgotat.

Un detall important a tenir en compte: aquells que van participar l’any anterior solen tenir prioritat, sempre que mantinguin l’acreditació activa.

Una parella de jubilats, a Sitges. | MARC VILA

Una parella de jubilats, a Sitges. / Marc Vila

Destins i preus de l’Imserso 2025-2026

El programa ofereix més de 800.000 places en diferents modalitats:

  • Costa peninsular: des d’uns 210 euros per 10 dies.
  • Illes Balears: a partir de 290 euros.
  • Illes Canàries: des de 330 euros.
  • Turisme d’interior i cultural: entre 120 i 275 euros, segons la durada.

Tots els viatges inclouen allotjament amb pensió completa, transport, assegurança mèdica i activitats culturals.

Les Illes Canàries i la Costa Brava tornen a ser algunes de les opcions més sol·licitades, mentre que creix la demanda de circuits culturals per Galícia, Castella i Lleó o l’Andalusia monumental.

Un impacte econòmic que va més enllà de l’oci

L’Imserso no només ofereix vacances a preus reduïts: també sosté l’ocupació i l’activitat econòmica en temporada baixa. Segons un informe del mateix organisme, el programa ha contribuït a reduir l’estacionalitat en el sector turístic, alhora que afavoreix la creació de llocs de treball en l’hostaleria.

Els hotelers en destaquen el paper estabilitzador. Algunes patronals, com HOSBEC, afirmen que, sense l’Imserso, “molts establiments tancarien entre octubre i abril”. Segons ells, aquest programa garanteix continuïtat i manté les plantilles.

Calendari i pròxims passos

La campanya 2025-2026 ja està en marxa. Durant les primeres setmanes d’octubre, l’Imserso va començar a assignar places als beneficiaris, i els primers viatges ja s’estan duent a terme aquest mes. La temporada s’allargarà fins al maig de 2026, amb possibilitat d’ampliacions segons la demanda.

Els pensionistes que encara no hagin estat admesos poden apuntar-se a la llista d’espera, ja que el programa sol alliberar places addicionals per cancel·lacions o renúncies.

En resum, aquesta nova temporada de l’Imserso 2025-2026 torna a ser molt més que un programa de vacances: és una eina social i econòmica que fomenta l’envelliment actiu i sosté el teixit turístic espanyol.

