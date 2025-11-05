Habitatge
Aquests són els pobles més barats de Catalunya per comprar una casa: preus per sota dels 1.000 euros
Actualment, el preu mitjà d'un ’immoble se situa en 2.647 €/m²
Patricia López Avilés
Accedir a un habitatge a Catalunya s’ha convertit en una tasca difícil per a molts joves que intenten independitzar-se, sobretot pel que fa a les grans ciutats. De fet, a la comunitat autònoma el preu del lloguer s’ha encarit un 30,2%, mentre que el salari mitjà a Catalunya només ho ha fet un 5,1%, segons l’última enquesta de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
Actualment, el preu de l’immoble se situa en 2.647 €/m² a Catalunya; si s’opta pel lloguer, el metre quadrat ja arriba als 19 euros.
El problema s’accentua a Barcelona
Per aquest motiu, un jove d’entre 16 i 29 anys que vulgui emancipar-se en solitari hauria de destinar avui dia el 102,3% del seu salari, segons l’últim Balanç General de l’Observatori d’Emancipació Juvenil.
A més, aquesta problemàtica s’accentua a les grans ciutats com Barcelona: al setembre del 2025 es van assolir els 24 €/m², un nou màxim històric que deixa els preus dels immobles pels núvols.
I més encara si es té en compte que les Nacions Unides (ONU) consideren que un habitatge és assequible si s’hi destina menys del 30% dels ingressos mensuals.
Ampliar la cerca
D’aquesta manera, un pis de 70 m² a la capital catalana costa uns 1.680 euros al mes, tot i que en moltes zones se supera aquest llindar. En el cas de la compra de l’immoble, el metre quadrat se situa en 4.989 euros, de manera que l’adquisició d’un pis de 70 m² tindria un cost de 349.230 euros.
Aquesta pressió econòmica fa que els compradors hagin d’ampliar la seva cerca i considerar municipis situats als afores de la capital, cosa que sovint implica un allunyament de l’entorn familiar, dels amics o del lloc de treball.
I és que els preus estan determinats per la ubicació de l’immoble: hi ha una gran diferència entre viure en una capital de província —on també hi ha més demanda— i establir-se en un municipi de menor mida.
El poble més barat
De fet, a la província de Tarragona es troba un dels pobles més barats per comprar una casa. Es tracta d’Ulldecona, a la comarca del Montsià.
En aquest municipi, de poc més de 6.500 habitants, el preu del metre quadrat se situava a agost d’aquest any en 481 euros, de manera que un pis de 80 m² costaria només 38.480 euros, una quantitat molt allunyada de la mitjana catalana i barcelonina.
Altres pobles catalans que se situen força per sota de la mitjana també es troben a Tarragona:
- La Sénia (Montsià), que al setembre d’aquest any va arribar als 578 €/m²
- Santa Bàrbara (Montsià), amb una mitjana de 613 euros per metre quadrat
- Móra d’Ebre, capital de la Ribera d’Ebre, que arriba als 698 €/m²
Municipis econòmics a Barcelona
Dins de la província de Barcelona, tot i que és més complicat trobar habitatges assequibles, hi ha municipis ben connectats amb transport públic o autopista, i amb bona qualitat de vida, que ofereixen cases per sota dels 1.000 €/m². Entre aquests hi trobem:
- Berga, al Berguedà, amb pisos per 946 €/m²
- Sallent, al Bages, per 978 €/m²
- Manlleu, a Osona, per 981 €/m²
