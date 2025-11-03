Habitatge
Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: “Aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”
L’inversor ha compartit un nou consell per a totes les persones que vagin a comprar un pis
Ricardo Castelló
La situació immobiliària a Espanya és alarmant. Comprar una casa o un pis s’ha convertit en una missió impossible, a causa de l’augment de la demanda i dels preus elevats. Aquesta problemàtica no afecta únicament la compra d’habitatge, sinó també el lloguer.
Aquesta situació es deu a diversos factors, com la manca d’habitatge assequible, l’escassetat de terrenys disponibles i, un dels més determinants, les polítiques de regulació urbanística, que han fet que el procés d’adquirir una propietat a la península Ibèrica sigui cada vegada més complicat.
Fa uns dies, Sergio Gutiérrez, expert immobiliari conegut a les xarxes socials com a @sergioexcellencecircle, va advertir totes les persones que volen comprar-se un pis a Espanya, ja que “aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”.
“Mai compris un pis sense ell i, sobretot, si el tens, assegura’t que no tingui més de set dies, perquè si no, pots acabar pagant els deutes de l’antic propietari”, comença explicant.
Certificat de la comunitat
Es tracta del certificat de la comunitat, un document que demostra que el pis no té deutes amb la comunitat: “Aquest certificat només hauria de ser vàlid durant set dies des que s’emet”.
El motiu principal és que, a partir d’aquell moment, el notari o el banc “pot rebutjar-lo”. A més, la comunitat podria “aprovar noves derrames o despeses que tu heretaràs sense saber-ho”.
Abans de signar el contracte, l’expert immobiliari adverteix que és molt important revisar la data, ja que aquest ha de tenir menys de set dies des de la seva signatura per part de l’administrador o del president.
“Aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”, acaba dient a tots els seus seguidors de TikTok.
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Figueres multa dos comerços per no retolar en català
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
- Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències