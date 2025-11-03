Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Habitatge

Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: “Aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”

L’inversor ha compartit un nou consell per a totes les persones que vagin a comprar un pis

Sergio Gutiérrez.

Ricardo Castelló

La situació immobiliària a Espanya és alarmant. Comprar una casa o un pis s’ha convertit en una missió impossible, a causa de l’augment de la demanda i dels preus elevats. Aquesta problemàtica no afecta únicament la compra d’habitatge, sinó també el lloguer.

Aquesta situació es deu a diversos factors, com la manca d’habitatge assequible, l’escassetat de terrenys disponibles i, un dels més determinants, les polítiques de regulació urbanística, que han fet que el procés d’adquirir una propietat a la península Ibèrica sigui cada vegada més complicat.

Fa uns dies, Sergio Gutiérrez, expert immobiliari conegut a les xarxes socials com a @sergioexcellencecircle, va advertir totes les persones que volen comprar-se un pis a Espanya, ja que “aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”.

Un habitatge en venda, en una imatge d'arxiu.

Un habitatge en venda, en una imatge d'arxiu. / Europa Press

“Mai compris un pis sense ell i, sobretot, si el tens, assegura’t que no tingui més de set dies, perquè si no, pots acabar pagant els deutes de l’antic propietari”, comença explicant.

Certificat de la comunitat

Es tracta del certificat de la comunitat, un document que demostra que el pis no té deutes amb la comunitat: “Aquest certificat només hauria de ser vàlid durant set dies des que s’emet”.

El motiu principal és que, a partir d’aquell moment, el notari o el banc “pot rebutjar-lo”. A més, la comunitat podria “aprovar noves derrames o despeses que tu heretaràs sense saber-ho”.

Abans de signar el contracte, l’expert immobiliari adverteix que és molt important revisar la data, ja que aquest ha de tenir menys de set dies des de la seva signatura per part de l’administrador o del president.

Aquest simple paper et pot estalviar milers d’euros”, acaba dient a tots els seus seguidors de TikTok.

