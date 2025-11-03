Economia
L'empordanesa Transgourmet i Nudisco inauguren el seu quart supermercat Kuups en dos mesos
La societat ja compta amb 35 supermercats propietat de Nuditrans
Nuditrans, l’empresa conjunta participada al 50% per Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, i Nudisco, ha inaugurat el seu quart supermercat Kuups a la Comunitat Valenciana en només dos mesos.
El nou establiment es troba situat al municipi alacantí d’Oriola i se suma a les recents inauguracions d’Algemesí i Torrent (València) i Novelda (Alacant). Aquestes obertures responen a l’estratègia d’impulsar a la zona de Llevant un model de comerç de proximitat i conveniència, apostant per botigues modernes, accessibles i amb un servei personalitzat, segons expliquen en un comunicat. En total, la societat inclou 35 supermercats propietat de Nuditrans: 25 amb l’ensenya Kuups i 10 Economy Cash.
Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.
L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
