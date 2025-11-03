Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Economia

L'empordanesa Transgourmet i Nudisco inauguren el seu quart supermercat Kuups en dos mesos

La societat ja compta amb 35 supermercats propietat de Nuditrans

Un Supermercat de Transgourmet

Un Supermercat de Transgourmet / TRANSGOURMET

Redacció

Redacció

Figueres

Nuditrans, l’empresa conjunta participada al 50% per Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, i Nudisco, ha inaugurat el seu quart supermercat Kuups a la Comunitat Valenciana en només dos mesos.

El nou establiment es troba situat al municipi alacantí d’Oriola i se suma a les recents inauguracions d’Algemesí i Torrent (València) i Novelda (Alacant). Aquestes obertures responen a l’estratègia d’impulsar a la zona de Llevant un model de comerç de proximitat i conveniència, apostant per botigues modernes, accessibles i amb un servei personalitzat, segons expliquen en un comunicat. En total, la societat inclou 35 supermercats propietat de Nuditrans: 25 amb l’ensenya Kuups i 10 Economy Cash.

Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.

Notícies relacionades i més

L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
  2. Figueres multa dos comerços per no retolar en català
  3. La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
  4. Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
  5. L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres
  6. Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
  7. Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
  8. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències

L'il·lustrador Dani Torrent suma un nou premi gràcies al cartell de Fires de Figueres

L'il·lustrador Dani Torrent suma un nou premi gràcies al cartell de Fires de Figueres

El CER l'Escala marxa sense premi del derbi i el Tramuntana continua sense puntuar aquesta temporada

El CER l'Escala marxa sense premi del derbi i el Tramuntana continua sense puntuar aquesta temporada

El poble de l’Empordà ideal per escapar-se aquesta tardor: les seves cases blanques enamoren

El poble de l’Empordà ideal per escapar-se aquesta tardor: les seves cases blanques enamoren

Vilajuïga inaugura nou espai de dol perinatal

Vilajuïga inaugura nou espai de dol perinatal

L'empordanesa Transgourmet i Nudisco inauguren el seu quart supermercat Kuups en dos mesos

L'empordanesa Transgourmet i Nudisco inauguren el seu quart supermercat Kuups en dos mesos

Vilaplana afirma al jutjat que Mazón no semblava tenir pressa "per arribar enlloc"

Vilaplana afirma al jutjat que Mazón no semblava tenir pressa "per arribar enlloc"

Castelló d'Empúries impulsa unes ordenances fiscals que congelen impostos i fomenten l'habitatge assequible

Castelló d'Empúries impulsa unes ordenances fiscals que congelen impostos i fomenten l'habitatge assequible

L’oposició busca enderrocar Laporta mitjançant una complexa unió

L’oposició busca enderrocar Laporta mitjançant una complexa unió
Tracking Pixel Contents