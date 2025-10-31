Càmping
Els càmpings gironins superen per primera vegada el milió de pernoctacions al setembre
Els turistes estrangers passen de mitjana 8 nits als allotjaments de la província
Joel Lozano
Els càmpings de les comarques gironines registren un nou rècord de pernoctacions al setembre. Per primera vegada en la sèrie històrica -que es remunta a l'any 2005- els càmpings de la província superen el milió de pernoctacions en el novè mes de l'any, en concret, els turistes van sumar 1.138.755 nits allotjats, segons les dades provisionals de l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En comparació amb l'any passat, les pernoctacions als càmpings gironins s'han incrementat un 18,8%. De fet, les xifres mostren com la temporada cada vegada s'allarga més. El 2023 va ser el primer any que es van superar les 900.000 nits, mentre que un any abans per primer cop es van registrar més de 800.000 pernoctacions. En l'última dècada, les pernoctacions s'han disparat un 69,8%.
Estada mitjana
Com és habitual, els turistes estrangers són els que més temps passen allotjats als càmpings de la província. En total sumen 702.461 pernoctacions, amb una estada mitjana de 8 nits. Tanmateix, són les pernoctacions dels turistes amb residència a l'Estat les que més s'han enfilat en la comparativa interanual, passant de 277.156 el setembre del 2024, a 436.294 aquest 2025, és a dir, un increment del 57,4%. De mitjana, els visitants amb residència a Espanya passen 5 nits als càmpings gironins.
Més de 170.000 turistes
Les dades rècord pel que fa a les pernoctacions, no es traslladen també en el nombre de visitants. Al setembre, els càmpings de Girona van allotjar fins a 173.917 turistes, una xifra que supera tímidament la registrada fa un any, amb un increment de l'1,4%, però se situa per darrere del setembre del 2023, quan van rebre 185.393 visitants -la xifra més alta de la sèrie històrica-.
La procedència dels turistes es reparteix de forma força equitativa. Fins a 86.884 turistes que es van allotjar als càmpings de la província tenen residència a l'Estat, mentre que 87.033 eren estrangers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
- La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
- El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués