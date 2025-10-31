Ocupació
Amazon planteja un ERO per a 1.200 treballadors de les seves oficines corporatives de Madrid i Barcelona
La multinacional nord-americana ha anunciat aquesta setmana a escala global un ajustament que afectarà 14.000 efectius de la seva plantilla corporativa
Jaime Mejías
Amazon ha posat en marxa un procés d’acomiadament col·lectiu, que afectaria un màxim de 1.200 treballadors de les seves oficines corporatives a Espanya, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores d’aquest procés.
En concret, la multinacional nord-americana, que ha anunciat aquesta setmana a escala global un ajustament que afectarà 14.000 efectius de la seva plantilla corporativa, ha obert a Espanya dos expedients de reducció d’ocupació (ERO) a les empreses Amazon Digital Spain, les oficines de la qual s’ubiquen a Madrid, i Amazon Spain Service, localitzada a Barcelona.
D’aquesta manera, els afectats d’aquest ajustament de plantilla seran només empleats de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona i aquesta mesura, segons informen les mateixes fonts, no tindria impacte en les operacions de la multinacional a escala nacional ni en altres ciutats espanyoles. Amazon Espanya compta amb un total de 28.000 treballadors.
Reduir burocràcia i mantenir una estructura àgil
Cal recordar que Amazon va anunciar dimarts passat una reducció d’aproximadament 14.000 efectius de la seva plantilla corporativa, aquells treballadors que exerceixen tasques administratives i d’oficina, una xifra inferior a l’apuntada aquest dilluns en diversos mitjans, que elevaven fins a uns 30.000 els llocs afectats.
La plantilla global d’Amazon s’estima entorn d’1,5 milions de persones, de les quals unes 350.000 exerceixen tasques corporatives.
Aquesta mesura, comunicada per Beth Galetti, vicepresidenta sènior d’Experiència de Persones i Tecnologia a Amazon, pretén mantenir una estructura àgil i adequada, reduint la burocràcia, eliminant capes i redireccionant recursos per garantir la inversió en grans apostes de l’empresa per respondre a les necessitats actuals i futures dels clients.
Amazon va assegurar que mirarà de donar suport als afectats, brindant un termini de 90 dies per buscar un nou lloc internament i donant prioritat als candidats interns per ajudar el major nombre possible de persones a trobar nous llocs a la mateixa Amazon.
Un anunci de retallada de plantilla a nivell global, que arriba després de la presentació de resultats del tercer trimestre, on Amazon va aconseguir un benefici net de 21.187 milions de dòlars (18.213 milions d’euros), cosa que representa una millora del 38,2% respecte del resultat anotat per la multinacional entre el juliol i el setembre de l’any passat.
La xifra de negoci en el trimestre va arribar als 180.169 milions de dòlars (154.879 milions d’euros), un 13,4% més que en el mateix període de l’any passat, amb un creixement del 9,6% de les vendes de productes, fins a 74.058 milions de dòlars (63.63 milions d’euros), i del 16,3% de la comercialització de serveis, fins a 106.111 milions de dòlars (91.216 milions d'euros).
