Ramaderia
Espanya vacunarà mig milió de vaques contra la dermatosi nodular
A més de la zona de restricció de l'Alt Empordà i el Gironès, el pla de xoc inclou la inoculació preventiva a Lleida, Barcelona i Osca
María Jesús Ibáñez
El Ministeri d’Agricultura va presentar aquest dimarts a les comunitats autònomes un pla de vacunació de xoc per frenar l’avanç de la dermatosi nodular contagiosa (DNC), una malaltia molt estesa a França i a Itàlia i que des del 3 d’octubre passat ha afectat ja 18 granges de Girona, 17 d’elles a l’Alt Empordà i una al Gironès. La proposta del Govern, que està pendent també que la UE li doni la seva llum verda, és que a més dels 152.895 caps de bestiar que hi ha a les explotacions a les actuals zones de restricció (totes elles a Girona) es realitzi una vacunació preventiva en municipis de les províncies de Lleida, Barcelona i Osca. El cens de boví en aquestes àrees és de 369.323 animals, que, segons va avançar el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària, Emilio García Muro, "no podran ser mobilitzats ni sortir de les seves explotacions durant un temps", d’acord amb el que estableix el protocol de la vacunació, que no implica, va remarcar, la llet que produeixin aquestes vaques.
El projecte preveu que a més de les vacunes que s’administraran a aquest mig milió de vaques, es creï un cinturó de seguretat addicional, "una zona de prevacunació en la qual s’haurà d’extremar la vigilància i el control dels moviments de bestiar", va afegir García Muro, que va detallar que en aquesta franja, en les quals es troben comarques de Tarragona i de l’interior d’Osca, la població bovina és de 86.386 caps de bestiar, "que, en aquest cas, podran seguir la seva activitat amb normalitat, sense restriccions, només que amb més cautela". El director general va celebrar, per aquesta raó, que en la resta d’autonomies s’hagi optat ja per adoptar mesures de prevenció com la suspensió de fires ramaderes i altres concentracions d’animals.
García Muro va recordar que la velocitat a què es facin les immunitzacions dependrà de les dues comunitats autònomes implicades, Catalunya i Aragó, a les quals ha garantit que arribaran totes les dosis necessàries perquè els veterinaris exerceixin la seva tasca. En el Comitè de la Xarxa d’Alerta Sanitària Veterinària d’Espanya (Rasve), Agricultura ha informat que ja disposa d’un estoc de 300.000 unitats, entre les procedents del fons de la UE, les cedides per França i les que s’han adquirit a laboratoris especialitzats.
