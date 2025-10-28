Caganers famosos
L'empordanesa Caganer.com inaugura una botiga al Barri Vell de Girona
L'empresa també està a punt d'obrir un nou local a Barcelona i treballa per expandir-se a altres ciutats de l'Estat i també a nivell internacional
L’empresa empordanesa Caganer.com s’expandeix amb la inauguració de l’onzena botiga, situada al Barri Vell de Girona. El nou local té uns 70 metres quadrats i es troba al centre de la ciutat, al número 25 del carrer de l’Argenteria. La seva posada en funcionament ha generat dos llocs de treball, està oberta tots els dies de la setmana i disposa de tota la col·lecció de caganers. Amb seu a Torroella de Montgrí, la companyia fa més de tres dècades que elabora peces artesanals de fang inspirades en personatges famosos de l’actualitat. Present sobretot a Catalunya, és a punt d’obrir un altre establiment a Barcelona, mentre que treballa amb la voluntat d’expandir-se a altres ciutats de l’Estat i també d’obrir mercat a nivell internacional en el futur.
Sergi Alós, copropietari de Caganer.com, explica que “som una empresa empordanesa i té tot el sentit del món ser presents a Girona”. En aquest sentit, comenta que tenen molts clients a la demarcació que, durant força temps, els havien demanat que obrissin un punt de venda a la ciutat. “La força d’aquest reclam ha estat clau per fer, finalment, el pas en aquesta direcció. Creiem que la ubicació és immillorable, perquè estem en un punt molt cèntric, en un lloc de pas amb molta afluència turística. Esperem quedar-nos-hi durant molts anys”, assegura.
Amb aquesta última obertura, Caganer.com compta actualment amb onze establiments en funcionament, la majoria dels quals estan ubicats a Catalunya. A més del nou local inaugurat al Barri Vell de Girona i del taller-botiga de Torroella de Montgrí, el gruix de les botigues es concentra a Barcelona, on l’empresa empordanesa disposa de set punts de venda. Pròximament, se n’obrirà un altre a la plaça de les Olles, al barri de la Ribera, dins del districte de Ciutat Vella.
La companyia també té establiments a Madrid i Bilbao, aquest últim inaugurat l’any passat. Caganer.com continua treballant amb la voluntat d’obrir noves botigues en altres ciutats de l’Estat, alhora que manté intacte l’interès per expandir-se a altres països. "Som conscients que el nostre model de negoci està del tot consolidat a Catalunya i és per aquest motiu que, fa pocs anys, vam decidir obrir el punt de mira. A Madrid les coses ens van bé i també ha tingut molt d’èxit la botiga que vam obrir a Bilbao. Volem fer-nos forts allà on som presents, per això hem de valorar molt bé quin serà el nostre proper pas", explica Sergi Alós.
En aquesta línia, diu que a nivell estatal, estan "temptejant" altres capitals per expandir-se, i també tenen la intenció de posicionar-se internacionalment. "No hi ha res concret, però hem començat a moure fitxa per estar presents a París en el futur. Si volem créixer més enllà de les nostres fronteres, creiem que hem de començar pel país veí", valora Sergi Alós.
