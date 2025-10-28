Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Economia

Amazon ven una casa prefabricada de 8.500 euros amb dos dormitoris

L’habitatge, de la marca Generic, destaca pel seu disseny compacte i funcional

Cases prefabricades a Amazon.

Redacció

Redacció

Figueres

Amazon presenta en el seu catàleg un model de casa prefabricada que ha despertat molt d’interès, sobretot pel seu preu assequible: 8.483,86 euros, IVA inclòs. L’habitatge, de la marca Generic, ofereix un disseny pràctic amb dos dormitoris, un bany, cuina equipada i un petit balcó exterior.

Un dels seus principals atractius és la rapidesa d’instal·lació: es lliura com una unitat expandible; només cal desplegar els panells i fixar l’estructura. Tot i que la seva presentació és lleugera, la construcció és robusta i pesa prop de 6.350 kg, un detall gens menor.

On es pot instal·lar i com arriba a casa?

Aquest model es pot col·locar tant en entorns urbans com rurals, sempre que es compleixi la normativa local. No es tracta d’una construcció menor: requereix llicència municipal, memòria tècnica i plànols, com qualsevol altre habitatge. Instal·lar-la sense permisos pot sortir car, fins i tot amb l’obligació de retirar-la.

La casa s’entrega en forma de kit expandible —generalment transportat en tràiler o camió— i el muntatge consisteix a obrir els panells i fixar l’estructura al terra amb ancoratges. Tot i que Amazon facilita el procés, el comprador s’ha d’encarregar del transport (segons les condicions de la plataforma) i, en molts casos, del lloguer d’una grua per a la instal·lació final.

Materials i eficiència

L’estructura està fabricada amb bastidors d’acer galvanitzat i panells sandvitx ignífugs i impermeables, cosa que garanteix durabilitat i protecció davant de diferents condicions climàtiques. L’interior ja ve amb instal·lacions elèctriques i de fontaneria preinstal·lades, incloent-hi endolls, punts de llum, aigüera, armaris de cuina i interruptors.

L’aïllament és un altre dels seus punts forts. Gràcies als panells de poliuretà, EPS o llana de roca, juntament amb el recobriment metàl·lic, ofereix eficiència tèrmica i acústica, ideal per optimitzar el consum energètic.

Quant a capacitat, és un habitatge petit pensat per a dues persones. Tot i així, el disseny permet certa personalització, la qual cosa facilita adaptar-lo a altres configuracions.

