Gael Rodríguez i Jordi Masquef debatran en el Fòrum Empresarial Peralada
Lluís Labairu, Pere Padrosa i Rocío Muñoz participaran al Fòrum Empresarial Peralada
Tindrà lloc el dijous 6 de novembre i està organitzat per EMPORDÀ, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica
L'alcalde de Portbou, el socialista Gael Rodríguez, i el seu homònim de Figueres, Jordi Masquef, de Junts, tancaran els diàlegs de la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada 2025 amb una conversa amb el director de l'EMPORDÀ, Marc Verdaguer.
La jornada se celebrarà el dijous 6 de novembre al Mirador del Castell de Peralada i, a banda de la conversa entre Rodríguez i Masquef, comptarà amb tres diàlegs amb noms de rellevència del sector empresarial català: Lluís Labairu (CEO de Transgourmet), Pere Padrosa (president de Transports Padrosa) i Rocío Muñoz (directora d'exportació de Perelada & Chivite Grup Perelada). També hi haurà la presència del conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, i el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, Víctor Puga, que serà l'encarregat de cloure el Fòrum Empresarial Peralada 2025.
La jornada està organitzada per EMPORDÀ, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica, i compta amb el patrocini de Neorg, la col·laboració del Castell Perelada i el suport de la Generalitat de Catalunya.
El Fòrum Empresarial Peralada 2025 estarà conduït per Martí Saballs, director d'informació de Prensa Ibérica, que s'encarregarà de moderar els diàlegs amb el director d'EMPORDÀ, Marc Verdaguer. El programa començarà a les 11 del matí amb la benvinguda a càrrec d'Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica. En aquest enllaç es pot fer la inscripció a la jornada i consultar el programa detallat. El Fòrum Empresarial Peralada acabarà amb un brunch networking, que se servirà al mateix Mirador del Castell.
Segona edició del Fòrum Empresarial Peralada
La cita del dijous 6 de novembre serà la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada després que l'any passat més d'un centenar de persones participessin en la primera edició. Una jornada que va comptar amb un diàleg entre Martí Saballs i Jordi Mercader, president de la Fundació Gala Dalí; i una taula rodona, moderada per Marc Verdaguer, sobre "l'èxit de l'empresa familiar" en la qual van participar Alba Carré, directora general de Calsina Carré; Miquel Roca, CEO de Ceres Roura; Sara Rosso, copropietària de Gelati Dino; Quim Roca, director general de Friolisa Pomona Ibèria; Eugeni Llos, director de Celler Perelada i Perelada Resort, i Josep Maria González, director Territorial a Catalunya de Caixabank.
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- “Figueres, ciutat de merda”
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre a l'Alt Empordà
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- ERC 'tira' Figueres i Girona