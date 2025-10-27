Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gael Rodríguez i Jordi Masquef debatran en el Fòrum Empresarial Peralada

Lluís Labairu, Pere Padrosa i Rocío Muñoz participaran al Fòrum Empresarial Peralada

Tindrà lloc el dijous 6 de novembre i està organitzat per EMPORDÀ, El PeriódicoActivos i Prensa Ibérica

Gael Rodríguez i Jordi Masquef.

Gael Rodríguez i Jordi Masquef. / Empordà

Redacció

Girona

L'alcalde de Portbou, el socialista Gael Rodríguez, i el seu homònim de Figueres, Jordi Masquef, de Junts, tancaran els diàlegs de la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada 2025 amb una conversa amb el director de l'EMPORDÀ, Marc Verdaguer.

La jornada se celebrarà el dijous 6 de novembre al Mirador del Castell de Peralada i, a banda de la conversa entre Rodríguez i Masquef, comptarà amb tres diàlegs amb noms de rellevència del sector empresarial català: Lluís Labairu (CEO de Transgourmet), Pere Padrosa (president de Transports Padrosa) i Rocío Muñoz (directora d'exportació de Perelada & Chivite Grup Perelada). També hi haurà la presència del conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, i el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, Víctor Puga, que serà l'encarregat de cloure el Fòrum Empresarial Peralada 2025.

Lluís Labairu, Pere Padrosa i Rocío Muñoz

Lluís Labairu, Pere Padrosa i Rocío Muñoz / Empordà

La jornada està organitzada per EMPORDÀEl PeriódicoActivos i Prensa Ibérica, i compta amb el patrocini de Neorg, la col·laboració del Castell Perelada i el suport de la Generalitat de Catalunya.

El Fòrum Empresarial Peralada 2025 estarà conduït per Martí Saballs, director d'informació de Prensa Ibérica, que s'encarregarà de moderar els diàlegs amb el director d'EMPORDÀMarc Verdaguer. El programa començarà a les 11 del matí amb la benvinguda a càrrec d'Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica. En aquest enllaç es pot fer la inscripció a la jornada i consultar el programa detallat. El Fòrum Empresarial Peralada acabarà amb un brunch networking, que se servirà al mateix Mirador del Castell.

Les imatges del Fòrum Empresarial de Peralada 2024 / Josep Ribas

Segona edició del Fòrum Empresarial Peralada

La cita del dijous 6 de novembre serà la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada després que l'any passat més d'un centenar de persones participessin en la primera edició. Una jornada que va comptar amb un diàleg entre Martí Saballs i Jordi Mercader, president de la Fundació Gala Dalí; i una taula rodona, moderada per Marc Verdaguer, sobre "l'èxit de l'empresa familiar" en la qual van participar Alba Carré, directora general de Calsina Carré; Miquel Roca, CEO de Ceres Roura; Sara Rosso, copropietària de Gelati Dino; Quim Roca, director general de Friolisa Pomona Ibèria; Eugeni Llos, director de Celler Perelada i Perelada Resort, i Josep Maria González, director Territorial a Catalunya de Caixabank.

TEMES

