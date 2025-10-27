Urbanisme
L'Alt Empordà registra 188 habitatges iniciats en el primer semestre de 2025
L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank analitzen la conjuntura immobiliària a l'Àmbit Nord de Girona en una sessió celebrada a l'auditori del Museu de l'Empordà de Figueres
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l’Ajuntament de Figueres i CaixaBank, van analitzar la situació de la promoció i construcció a l’Àmbit de Nord Girona i presentar les oportunitats que ofereixen les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i del Pla de l’Estany als empresaris i empresàries del sector, en la sessió Conjuntura Immobiliària Residencial a l’Àmbit Nord de Girona, celebrada la setmana passada al Museu de l’Empordà a Figueres.
La jornada va aplegar a nombrosos representants d’empreses promotores i constructores del Penedès i ha comptat amb la participació de Blai Morera, director Centre d’Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank; Marc Torrent, director general de l’APCE i Estanis Codina, de l’assessoria jurídicatècnica d’Ediseguros Mediación, entre altres ponents.
Les dades de producció d’habitatge en valors absoluts són les següents: Figueres registra 18 habitatges iniciats durant el primer semestre del 2025, xifra que suposa un descens del 62,5% respecte al mateix període de 2024. Pel que fa als habitatges acabats, a la capital de l’Alt Empordà es van acabar 2 habitatges, xifra que suposa un descens del 77,8% respecte del 2024. La Bisbal d’Empordà registra 19 habitatges iniciats durant el primer semestre de 2025, xifra que suposa un augment del 375,0% respecte al mateix període de 2024. Pel que fa als habitatges acabats, a la capital del Baix Empordà no es va acabar cap habitatge. Girona registra 135 habitatges iniciats el primer semestre de 2025, xifra que suposa un descens del 18,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, la capital del Gironès registra 64 habitatges acabats, una xifra un 67,7% inferior a la registrada l’any anterior.
La majoria de construccions en marxa a Figueres van començar el 2024
A escala comarcal, l’Alt Empordà registra 188 habitatges iniciats durant el primer semestre de 2025, xifra que suposa un increment del 9,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, el primer semestre del 2025 es van acabar 126 habitatges, una xifra un 4,1 % superior a la registrada l’any anterior. El Baix Empordà registra 437 habitatges iniciats durant el primer semestre del 2025, xifra que suposa un augment de l'1,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, el primer semestre del 2025 es van acabar 269 habitatges, xifra que suposa un augment del 2,3% respecte a l’any anterior. El Gironès registra 313 habitatges iniciats el primer semestre de 2025, una xifra un 2,8% inferior a la registrada en el mateix període de 2024. Pel que fa als habitatges acabats, van acabar-se 229 habitatges en aquest període, el que suposa un decreixement del 14,6% respecte a l’any anterior. Finalment, el Pla de l’Estany registra 54 habitatges iniciats el primer semestre de 2025, xifra que suposa un augment del 107,7% respecte del mateix període del 2024.
En referència a la província de Girona, durant el primer semestre de 2025 s’han començat a construir 1.292 habitatges, xifra que suposa una davallada del 0,3% respecte al mateix període de 2024.
Compravenda d’habitatges
D’altra banda, una de les xifres més destacades és la compravenda d’habitatge, tant nou com usat. Així, el 2025 s’han registrat xifres prou elevades a Catalunya, tenint en compte el volum de compravendes dels darrers anys i incloent-hi anys prepandèmia.
Durant el primer trimestre de 2025 a l’Alt Empordà es van registrar 40 compravendes d’habitatges nous i 851 d’habitatges usats; al Baix Empordà es van registrar 223 compravendes d’habitatges nous i 665 d’habitatges usats; al Gironès es van registrar 205 compravendes d’habitatges nous i 518 d’habitatges usats; i al Pla de l’Estany es van registrar 15 compravendes d’habitatges nous i 42 d’habitatges usats.
La compravenda d’habitatges s’ha accentuat aquests darrers mesos
Si mirem les dades a les capitals d’aquestes comarques, el primer trimestre de 2025, a Figueres es van registrar 3 compravendes d’habitatges nous i 156 d’habitatges usats; a la Bisbal d’Empordà es van registrar 7 compravendes d’habitatges nous i 19 d’habitatges usats; a Girona es van registrar 88 compravendes d’habitatges nous i 321 d’habitatges usats; i a Banyoles es van registrar 10 compravendes d’habitatges nous i 36 d’habitatges usats.
En últim lloc, en relació amb l’activitat promotora de la província de Girona, el número de noves promocions en oferta ha estat de 126 l’any 2024, amb 2.752 habitatges dels quals un 39,5% (1.088 habitatges) encara està a la venda.
