Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Economia

Transgourmet ha invertit 85 milions d’euros aquest 2025 “per impulsar el seu creixement”

L'empresa preveu que el Gros Mercat de Mercabarna s'inauguri el pròxim mes de març

El director general de Transgourmet Ibèrica, Lluís Labairu.

El director general de Transgourmet Ibèrica, Lluís Labairu. / Transgourmet Ibèrica

Redacció

Redacció

Vilamalla

"Transgourmet Ibèrica ha invertit 85 milions d’euros per impulsar el seu creixement el 2025". Així ho ha destacat aquest dijous el director general de la companyia amb seu a Vilamalla, Lluís Labairu, en la 40a edició del Congrés AECOC de Gran Consum, celebrat a València.

La inversió inclou les adquisicions de Dispuig i Moyà Saus i la creació de la societat Nuditrans amb Nudisco, així com la construcció del Gros Mercat de Mercabarna, la inauguració del qual es preveu pel març de 2026, i les reformes de centres "cash&carry" fetes aquest any.

Lluís Labairu ha afirmat que enguany s’ha finalitzat amb èxit el procés de transformació de la companyia que es va iniciar el 2019. "Hem culminat una etapa de modernització i consolidació del nostre model de negoci, tant en la línia de retail com en la d’hostaleria", ha afegit.

Les fotos de la seu de Transgourmet Ibèrica de Vilamalla

Seu de Transgourmet Ibèrica de Vilamalla. / DDG

Transgourmet Ibèrica celebra aquest 2025 el centenari de la companyia, una fita que, segons el director general, "és un orgull i una responsabilitat. Aquest aniversari reflecteix la fortalesa d’una companyia que ha sabut mantenir-se fidel als seus valors, adaptant-se amb agilitat als canvis del mercat i creixent amb la seva la seva plantilla, clientela i col·laboradors".

L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va tancar l’exercici de 2024 amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents