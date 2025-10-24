Mercat laboral
Catalunya viu el seu estiu més fluix des del 2012 i només guanya 6.000 ocupats
L’ocupació creix 10 vegades menys en el tercer trimestre en comparació amb l’any passat i la taxa d’atur s’estabilitza en el 8,2%
Gabriel Ubieto
Brusca frenada de l’ocupació a Catalunya, que ha viscut el seu estiu més fluix dels últims 13 anys. Cal remuntar-se fins al 2012, quan la Gran Recessió encara devorava llocs de treball, per trobar un balanç pitjor en un tercer trimestre, que sol ser positiu en termes d’ocupació.
L’enquesta de població activa (EPA) publicada aquest divendres per l’INE constata que el nombre d’ocupats a Catalunya va créixer entre el juliol i el setembre, respecte a l’abril i al juny, en 5.900persones, fins a ubicar-se en els 3,95 milions de treballadors en actiu.
Catalunya voreja aquesta cota simbòlica dels quatre milions, un rècord d’ocupació que difícilment s’aconseguirà aquest any, ja que l’últim trimestre de l’exercici sol ser recessiu. En termes absoluts el mercat laboral català es troba en un bon moment, si bé el balanç d’aquest estiu ha sigut molt fluix.
Per posar-ho en perspectiva, si durant aquest tercer trimestre del 2025 es van guanyar 5.900 ocupats, l’any passat en el mateix període el saldo va ser de 53.500; gairebé 10 vegades superior. Més lluny queda el 2023, quan es van guanyar 70.700 ocupats durant l’estiu.
Falta per veure si aquesta frenada en la creació d’ocupació, que accelera el procés de refredament global del qual fa mesos que gradualment va donant signes, és conjuntural o estructural. De moment, no ha anat acompanyat per un repunt de la taxa d’atur, que s’ha mantingut estable en el 8,2%, dos punts per sota de la mitjana espanyola i dos punts per sobre de l’europea.
Aquest percentatge es tradueix en un total de 352.100 catalans sense ocupació, que a causa de l’increment de població activa s’ha incrementat en 3.800 persones respecte al trimestre anterior. És la xifra d’atur més baixa des del 2008, just quan va començar la Gran Crisi.
Andalusia tira de l’ocupació i Madrid ho enfonsa
Coherent amb l’època estival i la intensa activitat turística, l’ocupació va créixer a les zones costaneres, especialment del Llevant, i va decréixer a les zones de la Meseta. Andalusia va tirar de l’ocupació, aportant 65.500 nous ocupats, seguida de València (37.400); mentre la Comunitat de Madrid va deixar un forat de 60.700 ocupats menys en aquest tercer trimestre.
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres