Lluís Labairu, Pere Padrosa i Rocío Muñoz participaran al Fòrum Empresarial Peralada
El dijous 6 de novembre organitzat per EMPORDÀ, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica
El Mirador del Castell de Peralada tornarà a ser l'escenari de la segona edició del Fòrum Empresarial Peralada, que reunirà noms de rellevància en el món econòmic empordanès i català com, entre d'altres, Lluís Labairu (CEO de Transgourmet), Pere Padrosa (president de Transports Padrosa) o Rocío Muñoz (directora d'exportació de Perelada & Chivite Grup Perelada). La jornada empresarial se celebrarà el dijous 6 de novembre i, a banda dels diàlegs amb referents del sector empresarial, comptarà amb una taula amb alcaldes de la comarca i la presència del conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, i el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, Víctor Puga, que serà l'encarregat de cloure el Fòrum Empresarial Peralada 2025.
La jornada està organitzada per EMPORDÀ, El Periódico, Activos i Prensa Ibérica i compta amb el patrocini de Neorg, la col·laboració del Castell Perelada i el suport de la Generalitat de Catalunya.
El Fòrum Empresarial Peralada 2025 estarà conduït per Martí Saballs, director d'informació de Prensa Ibérica, que s'encarregarà de moderar els diàlegs amb el director d'EMPORDÀ, Marc Verdaguer. El programa començarà a les 11 del matí amb la benvinguda a càrrec d'Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica. En aquest enllaç es pot fer la inscripció a la jornada i consultar el programa detallat. El Fòrum Empresarial Peralada acabarà amb un brunch networking, que se servirà al mateix Mirador del Castell.
Segona edició del Fòrum Empresarial Peralada
La cita del dijous 6 de novembre serà la segona edició d'aquest Fòrum Empresarial Peralada després que l'any passat més d'un centenar de persones van participar en la primera edició. Una jornada que va comptar amb un diàleg entre Martí Saballs i Jordi Mercader, president de la Fundació Gala Dalí; i una taula rodona, moderada per Marc Verdaguer, sobre "l'èxit de l'empresa familiar" en la qual van participar Alba Carré, directora general de Calsina Carré; Miquel Roca, CEO de Ceres Roura; Sara Rosso, copropietària de Gelati Dino; Quim Roca, director general de Friolisa Pomona Ibèria; Eugeni Llos, director de Celler Perelada i Perelada Resort, i Josep Maria González, director Territorial a Catalunya de Caixabank.
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”