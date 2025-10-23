"Kit Digital ens ha ajudat a canviar el model de negoci"
Al voltant de 850.000 pimes i autònoms ja s'han beneficiat del programa Kit Digital, que encara la seva fase final amb més de 3.400 milions d'euros concedits en ajudes a la digitalització
Des de Xiva, Rubén Bartual, responsable d'Administració d'aquesta empresa en la qual diverses generacions de la seva família treballen dia a dia, comparteix com considera que la digitalització els ha ajudat a millorar com a companyia
Valentí Roger
"Vam conèixer Kit Digital a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. I a partir d'aquí, vaig analitzar com s'articularia el procés de comercialització mitjançant eines digitals", explica. "El nostre objectiu era establir un model comercialització més actual, diferent, que ens ajudés a aconseguir un preu just, evitant tant d'intermediari de tota la vida, per a, en definitiva, buscar oportunitats noves", explica Bartual.
Les solucions implantades amb l'ajuda de Kit Digital, els ha permès crear nous procediments. "Processos postcollita, prevenda i postvenda, gestió d'atenció al client, publicitat, etc. És aquí on més impacte hem percebut", i explica que "tot això ho vam anar investigant", de la mà del seu agent digitalitzador.
En definitiva, Bartual recomanaria Kit Digital a empreses que tinguin "sang fresca", que puguin adaptar la seva manera de produir a les millores que proporciona el programa, orientant-se a impulsar vendes i millorar marges.
El termini per a sol·licitar l'ajuda finalitza el 31 d'octubre
Les empreses que encara no hagin sol·licitat l'ajuda poden fer-ho fins al 31 d'octubre de 2025 a les 11 hores, moment en què es tanca el termini per a poder demanar l'abonament digital de Kit Digital per a empreses i autònoms d'entre 0 i menys de 3 empleats i per a comunitats de béns, societats civils i explotacions agràries de titularitat compartida. Totes dues convocatòries finalitzen el seu termini de sol·licitud en breu però la dirigida a empreses d'entre 0 i menys de tres empleats es troba en fase final de pressupost, per la qual cosa finalitzarà la convocatòria quan s'acabi el termini o el pressupost de la convocatòria, la qual cosa ocorri abans. Es poden consultar les convocatòries en la Seu de Red.es o en la web de Acelera pyme.
El programa va començar al març de 2022 i des d'aquest moment, Red.es ha obert cinc convocatòries dirigides a diferents segments d'empreses d'entre 0 i menys de 250 empleats. Fins a la data, el programa Kit Digital ha concedit al voltant de 850.000 ajudes de Kit Digital en tot el territori, la qual cosa equival a més de 3.400 milions d'euros.
Es tracta del programa a la digitalització de pimes més demandat de la història d'Espanya que, a més, ha aconseguit una capil·laritat sense precedents. Mostra d'això és més del 90% dels municipis ha rebut, almenys, un bo digital d'aquest programa. Les ajudes d'aquest programa han arribat a totes les províncies i comunitats autònomes, incloses les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Procés àgil i senzill
Per a sol·licitar el programa, el primer que l'empresari ha de fer és registrar-se en la plataforma www.acelerapyme.es i completar un test d'autodiagnòstic per a conèixer el grau de maduresa digital de l'empresa. Una vegada fet el registre, el següent pas és sol·licitar l'abonament digital en la seu electrònica de red.es.
A més, sota el lema de 'zero papers' i gràcies a eines de robotització, red.es ha aconseguidor agilitzar i facilitar el procés de manera que s'ha aconseguit reduir el temps de tramitació d'un expedient de tres hores de mitjana a tres minuts. S'han dut a terme, fins a la data, al voltant de 20 milions de consultes automatitzades. Això es tradueix en què, si la pime o autònom/a compleix els requisits i realitza correctament la sol·licitud, se li concedeix l'ajuda en només 15 dies.
Una vegada concedida l'ajuda, les empreses beneficiàries de Kit Digital poden accedir a un ampli catàleg de solucions digitals que es poden consultar en el web i signar els acords de prestació de solucions digitals.
Més de 2,5 milions d'ocupacions ja s'han vist beneficiats per les ajudes del programa. A més, en els més de tres anys que han passat des de la seva posada en marxa s'han atès més d'un milió de consultes telefòniques, la qual cosa es tradueix en gairebé nou milions de minuts d'atenció a sol·licitants, beneficiaris i Agents Digitalitzadors.
Més de 1.150.000 projectes de transformació digital
Els agents digitalitzadors són els encarregats d'implementar les solucions digitals en les empreses beneficiàries i els responsables de justificar correctament la implantació. En aquests moments hi ha més de 11.000 agents digitalitzadors adherits, dels quals el 98% són petites empreses TIC. En total, s'han signat més d'1.150.000 acords de prestació de solucions de digitalització entre les pimes i els agents digitalitzadors, cosa que significa que s'han posat en marxa aquesta quantitat de projectes de digitalització.
A més, en una enquesta elaborada per red.es a una mostra de 1.626 agents digitalitzadors entre el 8 de febrer i l'1 de març de 2024, es recull que el 84% dels agents enquestats consideren que la seva activitat ha crescut gràcies a Kit Digital i el 60% dels agents digitalitzadors enquestats està molt satisfet o satisfet amb Kit Digital.
Kit Digital és un programa del Govern d'Espanya, gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros finançats per la Unió Europea a través dels fons europeus NextGenerationEU i que compta amb la Cambra de Comerç com a entitat col·laboradora. L'objectiu de Kit Digital és digitalitzar a pimes i autònoms amb menys de 250 empleats de tots els sectors productius en el territori nacional.
Per a més informació les empreses interessades poden telefonar al 900 909 001 o emplenar aquest formulari.
