Economia
Amazon reforça la plantilla al Far d’Empordà mentre planeja substituir 600.000 empleats per robots
El gegant del comerç en línia vol automatitzar fins a un 75% de les operacions
Joel Lozano | Carles Planas Bou
Amazon ha iniciat una nova campanya de contractació al seu centre logístic al Far d’Empordà amb l’objectiu de preparar-se per les campanyes de Black Friday i Nadal. L’empresa, que ja compta amb una plantilla de 1.900 persones al centre, busca incorporar-ne més de 300 en les pròximes setmanes.
"Amb aquesta campanya de contractació volem reforçar el nostre centre en un dels períodes més actius de l’any", exposa el director del centre, Jordi Bellana. Les més de 300 vacants del centre d’Amazon al Far d’Empordà se centren principalment en llocs de mosso de magatzem i també ofereixen diverses posicions per "Àrea Manager en Operacions", adreçades a perfils amb estudis superiors o recentment graduats.
Robotització de les operacions
A nivell global, però la multinacional està planejant una ambiciosa robotització de les seves operacions logístiques que li permetrà no haver de contractar uns 600.000 treballadors durant la pròxima dècada, segons documenten informes interns als quals ha tingut accés The New York Times.
El gegant del comerç en línia fixa la seva estratègia en l’automatització del 75% de les seves tasques. El ràpid desplegament de robots als seus centres logístics permetrà a la companyia substituir més de mig milió de llocs de treball que, d’una altra manera, hauria de contractar als Estats Units abans del 2033 per fer front al creixement del seu negoci. Les seves estimacions indiquen que vendrà aproximadament el doble de productes durant aquest període.
Amb aquesta maniobra, Amazon busca retallar despeses i ser més eficient. Als seus documents, l’empresa subratlla que l’automatització li permetrà eliminar 160.000 llocs de treball abans del 2027, cosa que suposaria un estalvi d’uns 30 cèntims per cada article que emmagatzema i lliura als seus clients. El seu objectiu és estalviar uns 12.600 milions de dòlars en els dos pròxims anys.
Afectarà això els empleats a Espanya? Preguntada per El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, Amazon ha respost que "no parlem de previsions de futur, ni a nivell nacional ni internacional", si bé ha remarcat que està contractant "activament" als Estats Units i que incorporarà 250.000 persones de cara a la campanya de Nadal.
Impacte econòmic i reputacional
Daron Acemoglu, guardonat amb el Premi Nobel d’Economia l’any passat, ha assenyalat al diari novaiorquès que, si Amazon aconsegueix aquest objectiu d’automatització massiva, "es convertirà en un destructor net d’ocupació". La companyia és un dels principals ocupadors dels Estats Units, fet que implica que aquest canvi pot amenaçar l’ocupació al país en sectors com el de l’emmagatzematge i la distribució, i apostar per un tipus de feina "més tècnica, millor remunerada i més escassa". "Un cop descobreixin com fer-ho de manera rendible, s’estendrà també a altres empreses com Walmart", adverteix l’economista.
Des de la companyia, expliquen que part dels estalvis obtinguts gràcies a l’automatització s’han destinat fins ara a crear nous llocs de treball, com ara l’obertura de centres logístics en zones rurals perquè també tinguin accés als seus serveis. "El fet que hi hagi eficiència en una part del negoci no reflecteix l’impacte total que pot tenir, ja sigui en una comunitat concreta o en el país en general", assegura Udit Madan, responsable de les operacions mundials d’Amazon, al mateix diari.
Segons el NYT, Amazon és conscient que aquesta robotització del seu treball tindrà un impacte negatiu en l’opinió pública. Per evitar-se una crisi reputacional, la firma també estudia participar en projectes comunitaris per rentar la seva imatge i presentar-se com una "bona empresa ciutadana". Aquests plans inclouen evitar termes que puguin generar rebuig social, com "automatització" o "IA", i substituir-los per d’altres més ambigus com "cobot", els robots que col·laboren amb humans. La companyia, però, ha negat aquesta informació.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Set nous brots de dermatosi en granges de l'Alt Empordà
- Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques