Sector bancari
El president del BBVA descarta dimitir i defensa que el desenllaç de l’opa no és un fracàs sinó una «oportunitat perduda»
Torres mira de girar full: «hi ha hagut alguns moments difícils, però acceptem el resultat i mirem cap endavant»
El Sabadell guanya sobre el BBVA, que només rep un suport del 25,5% a l’opa
Pablo Allendesalazar
El BBVA mira de girar full immediatament. El seu president, Carlos Torres, ha descartat aquest divendres dimitir a conseqüència del rebuig massiu dels accionistes del Sabadell a la seva oferta de compra (opa), com de fet sempre ha defensat des que va presentar la proposta el maig del 2024: «La meva continuïtat al capdavant del banc no depenia gens del resultat d’aquest procés. La meva tasca i la del consell és intentar aquelles coses que creiem que tenen sentit». El banquer, així mateix, ha rebutjat que el desenllaç de l’operació sigui un fracàs (ha evitat fins i tot utilitzar aquesta paraula). «No parlaria en aquests termes, sinó d’oportunitat perduda per a tothom», ha afirmat.
En un gest poc habitual, el màxim dirigent del banc d’origen basc i el seu conseller delegat, Onur Genç, han ofert a primera hora d’aquest divendres una roda de premsa per comentar el resultat de l’opa i els seus plans de futur. En el món empresarial espanyol és una pràctica amb pocs precedents donar la cara de forma tan ràpida quan no s’ha tingut èxit en una operació corporativa. Però el BBVA ha optat per fer-ho per, més enllà d’alguna petita pulla vetllada, enviar el missatge de «tanca el capítol» de l’intent de compra del seu rival.
«Ha sigut un procés llarg i en alguns moments difícils, però acceptem el resultat i mirem cap endavant. Té poc sentit pensar què podria haver passat», ha argumentat Torres. En la seva intervenció, així, ha mirat d’evitar caure en excessives lamentacions, però també autocrítiques («Temps haurà de pensar en aprenentatges»). Així mateix, ha rebutjat carregar de manera directa contra el Sabadell. «Ahir vaig trucar al senyor Oliu (president del banc català) per desitjar-li el millor a ell personalment i al Banc Sabadell, els seus empleats i els seus accionistes», ha revelat.
Regles del joc
El banquer, en aquesta línia, ha afirmat que la seva entitat ha actuat sempre amb «màxim respecte a les regles del joc»,però ha evitat comentar si pensava que el Sabadell havia fet el mateix en la seva defensa numantina contra l’opa, una cosa que en privat sí que s’ha posat en qüestió des del seu banc en diversos moments del procés. «No em toca a mi fer comentaris sobre el comportament dels altres, i moltíssim menys en un dia com avui sobre Banc Sabadell. Nosaltres no tenim excuses, mirem cap endavant», ha optat per respondre.
Amb tot, sí que ha vingut a apuntar, com a «hipòtesi», que l’expectativa d’una possible segona opa ha pogut tenir un pes clau en el fracàs de l’operació. És significatiu, perquè en els dies previs al final del termini d’acceptació de l’opa el conseller delegat del BBVA va arribar a dir que no eren «acceptables» les afirmacions que estava realitzant el Sabadell sobre aquesta hipotètica segona oferta, que finalment no s’ha produït al quedar-se l’acceptació de la primera per sota del 30%.
Torres, així mateix, ha assenyalat com un moment difícil la «decisió sense precedents» de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de portar l’anàlisi sobre la integració a l’anomenada fase dos d’estudi. Aquest pas va obrir la porta al fet que el Govern es pogués pronunciar sobre aquesta, com va fer finalment decretant que els dos bancs no podrien fusionar-se en entre tres i cinc anys. El banquer, no obstant, ha evitat també carregar contra l’Executiu i ha deixat obert si el BBVA mantindrà la seva petició al Tribunal Suprem que tombi la decisió del Consell de Ministres, ara que ja no tindrà efectes pràctics.
