Empreses
Nestlé anuncia l’eliminació de 16.000 llocs de treball a les seves fàbriques de tot el món
La companyia, que acumula un descens de vendes de l’1,9% aquest any, preveu prescindir en dos anys d’uns 12.000 perfils administratius i de 4.000 treballadors de producció i distribució
Redacció
El nou director general de Nestlé, Philipp Nvratil, ha anunciat aquest dijous l’eliminació de 16.000 llocs de treball durant els pròxims dos anys en diferents plantes de producció de la companyia a tot el món. El pla s’ha conegut amb la publicació dels resultats de l’empresa corresponents als primers nou mesos del 2025.
El gegant alimentari suís ha informat d’un descens de l’1,9% en les seves vendes fins als 65.900 milions de francs suïssos (83.000 milions de dòlars). La companyia atribueix la caiguda a una combinació de factors, fonamentalment la debilitat en la demanda dels consumidors i la inflació de costos. L’augment dels preus dels seus productes (per l’alça, al seu torn, dels preus del cacau) ha portat els consumidors a optar per alternatives més barates, cosa que ha afectat el volum de vendes, especialment a Amèrica del Nord. A més, la companyia ha tingut problemes en el seu desembarcament en mercats com la Xina i s’ha hagut d’adaptar a noves situacions no previstes com el subministrament de suplements vitamínics.
«El món està canviant i Nestlé s’ha d’adaptar més ràpidament», cosa que implicarà «prendre decisions difícils, però necessàries, per reduir la plantilla», ha dit Navratil, que va assumir el comandament al setembre. Aquest pla de reducció de personal inclou, en concret, la supressió de 12.000 llocs administratius en diverses funcions i parts del món, «cosa que permetrà estalviar 1.000 milions de francs anuals d’aquí a finals del 2027», el doble de la quantitat prevista fins ara, ha detallat la companyia en un comunicat.
S’hi sumaran 4.000 llocs de treball vinculats a iniciatives ja en marxa destinades a accelerar la producció i la cadena de subministrament, afegeix la nota.
Un setembre agitat
El conglomerat alimentari, amb més de 2.000 marques, entre les quals es troben el cafè soluble Nescafé, els caldos Maggi i els xocolates KitKat, va viure un mes de setembre agitat a la seva cúpula directiva. El seu anterior director general, el francès Laurent Freixe, va ser acomiadat a causa d'una "relació amorosa" amb una subordinada, i el seu president, el belga Paul Bulcke, va anunciar la seva sortida de l’empresa. El seu càrrec l’assumirà el 16 d’abril el fins ara vicepresident del grup, l’espanyol Pablo Isla, que va ser durant anys director executiu d’Inditex.
Els analistes financers esperen que Navratil, que fins ara dirigia Nespresso, aconsegueixi tornar l’estabilitat al grup, que ha vist com el seu creixement es va estancar des de l’onada d’inflació del 2022 i ha enfrontat diverses crisis de reputació.
