Transgourmet Ibèrica adquireix l’empresa de distribució Dispuig de Girona
La companyia enforteix la seva posició a la província i reforça la seva línia de negoci dirigida a l'hostaleria
ED
Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i al supermercat de proximitat, ha adquirit el 100 % de l’empresa de distribució d’alimentació Dispuig, amb seu a Girona i un referent del sector a la demarcació. Amb aquesta operació, la companyia enforteix la seva posició a les comarques gironines i reforça la seva línia de negoci dirigida a l’hostaleria incorporant el talent, l’experiència, l’assortiment i les instal·lacions d’una empresa que fa més de 80 anys que subministra al sector hostaler.
Fundada a Girona el 1944, Dispuig compta amb una facturació anual de 50 milions d’euros i una plantilla de 160 persones. Està especialitzada en la distribució de peix fresc, a més de xarcuteria, formatges, carn, productes congelats, postres i cafè, entre altres productes. També destaquen els seus serveis complementaris de filetejat i preparació de peix adaptat a les demandes de l’hostaleria.
Dispuig té les seves instal·lacions principals a Girona ciutat, on hi ha la seva plataforma central de 4.000 m² i un magatzem de peix fresc de 1.400 m². A més, disposa d’una altra nau a la localitat de Bolvir, per donar servei a tota la Cerdanya. La seva flota està composta per 45 vehicles dedicats a la distribució del producte congelat i refrigerat, i uns altres 25 vehicles per al peix fresc, amb la qual cosa garanteix un servei àgil i de qualitat a tot el nord-est de Catalunya i sud de França. Aquesta xarxa logística, juntament amb la forta implantació de Dispuig, consolidarà encara més a Transgourmet com el referent de la distribució alimentària a les comarques gironines.
En conjunt, la compra ofereix un gran potencial per a Transgourmet en incorporar el coneixement d’una empresa com Dispuig, amb una àmplia i consolidada trajectòria a través del seu servei de Food Service de distribució a la hostaleria, a l’experiència de Transgourmet, tant pel que fa al subministrament, com a la logística i serveis vinculats a la distribució.
Dispuig encaixa al 100 % amb la nostra estratègia, que té entre els seus pilars el servei a l’hostaleria i el subministrament de producte fresc. Aquesta adquisició ens permet créixer amb un especialista en el sector i líder a la seva regió, i reforçar el nostre compromís amb la qualitat i la proximitat
Aquesta és la tercera operació corporativa que Transgourmet Ibèrica formalitza aquest 2025. A primers d’any, la companyia va crear amb Nudisco la societat Nuditrans, destinada a impulsar el negoci de supermercats de proximitat a la zona de Llevant. Fruit d’aquesta aliança, ja s’han inaugurat dos supermercats Kuups, a Novelda i Algemesí, que se sumen als més de trenta amb què va néixer Nuditrans.
Posteriorment, Transgourmet va adquirir el grup mallorquí Moyà Saus, incorporant dues plataformes logístiques, tres cash&carry i una xarxa de supermercats propis i franquiciats. Amb aquesta operació, la companyia va reforçar la seva aposta pel desenvolupament del negoci de distribució a les Balears.
Amb la compra de Dispuig, Transgourmet Ibèrica continua avançant en la seva estratègia de liderar el subministrament a l’hostaleria i el retail de proximitat, consolidant la seva proposta en el segment de producte fresc.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- No tot pot ser prioritat
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- Descobreix el torró de l'Empordà que triomfa als concursos més prestigiosos
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor