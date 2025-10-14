Barcelona, protagonista
El GameBCN del figuerenc Simón Lee s’obre a nous formats i a invertir
El projecte fundat per l’exdirector de disseny de Digital Legends, ha generat mig centenar d’estudis i la venda de gairebé 5 milions de còpies.
Paula Clemente
Quan Simón Lee va posar la primera pedra de GameBCN, la indústria espanyola del videojoc facturava la meitat del que factura en l’actualitat només la catalana. Avui dia, aquest sector s’acosta als 1.500 milions d’euras d’ingressos anuals en l’àmbit nacional (760 milions d’euros generats a Catalunya, segons l’últim Llibre blanc del videojoc), mentre que llavors amb prou feines superava els 400 milions. Això no va impedir a un fons d’inversió convencional (Nauta Capital) comprar una part de Socialpoint, una de les precursores catalanes d’aquesta indústria, i que l’operació desencadenés una sèrie de successos que ara fa 10 anys van acabar en la constitució de la incubadora GameBCN.
"Aquella inversió va provocar que tota la comunitat d’inversors mirés cap al gaming", rememora el figuerenc Simón Lee, exdirector de disseny de Digital Legends (un altre dels estudis emblemàtics de Barcelona) i cofundador de la iniciativa. Allò va coincidir amb el fet que la Generalitat havia posat també el seu ull en la indústria. "Vaig ajuntar en una taula Marisol López [llavors directora de l’àrea de cultura digital de l’ICEC i ara directora general d’Innovació i Cultura Digital a la Generalitat] i Carlos Trenchs [llavors director de CaixaCapital Risc] i els vaig proposar fer un incubador de videojocs", explica.
Aquell projecte està ara d’aniversari al complir la seva primera dècada de vida. Ho fa amb un balanç que és digne d’esment: més de 50 estudis creats, 230 nous llocs de treball, 24 jocs publicats, 4,5 milions de còpies venudes, gairebé 7 milions d’euros recaptats entre tots, 21 premis internacionals... Així les coses, celebra aquesta primera dècada, també, obrint l’obligada reflexió sobre com cal encarar la següent.
"M’agradaria explorar nous formats", explica Lee a EL PERIÓDICO. Té especialment al cap els serious games, aquells videojocs pensats per a l’entorn mèdic o educatiu, no amb finalitats d’entreteniment. Peninsula Corporate Innovation, el hólding del qual depèn GameBCN, té ja un petit laboratori on intenta impulsar aquest tipus de projectes, amb la col·laboració de diverses entitats hospitalàries.
"D’altra banda –prossegueix Lee–, tinc sempre activada l’alerta perquè no queden empreses catalanes grans de videojocs, totes han sigut adquirides o han tancat". "Hi ha d’haver mecanismes de finançament per a fases intermèdies i grans, perquè els centres de decisió es quedin a Barcelona, per això, no descarto que algun dia GameBCN creï un vehicle inversor per donar suport en això", admet.
Japó, Lituània i Aràbia Saudita
En qualsevol cas, de moment estan més centrats a repassar fites que a plantejar-se metes futures. "Hem creat una metodologia, una manera de fer, que s’ha anat millorant any rere any: els equips han sigut més reconeguts, la seva ràtio de supervivència és més àmplia, han tingut reconeixements i premis de variada índole", remarca Lee, que també celebra haver portat el programa fins al Japó, Lituània i l’Aràbia Saudita.
Hi han passat reconeguts estudis com ara Herobeat Studios, Lince Works, Hyper Three Studio, Appnormals Team i Evil Zeppelin. La setmana passada van presentar els seus desenvolupaments a una altra desena d’equips (és la primera vegada que s’accepta una remesa de 10, per commemorar que fa 10 anys va començar tot): Hot Chai Games, Wheel of Games, Auxilio Games, Donlatino Productions, Housfolk, The Magic Dog Studio, Crimson Bird Studio, Broken Atom, Manatee Raiders i Loadstar. La majoria són espanyols, però hi ha un nord-americà i un altre de finlandès, per exemple.
