AL BBVA SE LI COMPLICA
Només l’1,1% del capital del Sabadell en mans de clients accionistes accepta l’opa i complica al BBVA superar el 50%
El baix grau de suport en aquest col·lectiu, que posseeix el 31% de les accions, eleva la possibilitat que el banc d’origen basc hagi d’escollir si llança una segona opa
Pablo Allendesalazar
El Sabadell ha aconseguit finalment un dels seus objectius més importants en contra de l’oferta de compra (opa) del BBVA. El banc ha anunciat a primera hora d’aquest dimarts que només el 2,8% dels accionistes que tenen dipositats els seus títols a la mateixa entitat han acceptat la proposta del seu rival, amb un nombre d’accions que representen l’1,1% del capital social total del banc. Es tracta d’una quantitat molt baixa i que dificulta els plans del banc d’origen basc, ja que el conjunt d’aquests accionistes tenen el 30,8% del capital.
El Sabadell ha afirmat que ha decidit publicar aquesta informació «a fi de promoure la transparència i evitar especulacions en el mercat, i una vegada rebut el nombre final d’acceptacions tramitades». Però també té una segona derivada: envia al mercat el missatge que és més difícil que el BBVA hagi arribat al 50% del capital, com l’entitat amb seu a Bilbao assegurava estar convençuda d’aconseguir.
Això fa que augmentin les possibilitats que el BBVA hagi de decidir si llança una segona opa (si es queda entre el 30% i el 50% i vol continuar endavant amb l’operació). Com que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) no anunciarà fins divendres el criteri que seguirà per fixar el preu mínim d’aquesta segona oferta, l’anunci del Sabadell pot provocar que la seva acció pugi, encareixi la possible segona opa i això porti el BBVA a desistir-hi pel seu alt cost.
Els comptes del Sabadell
El seu conseller delegat, César González-Bueno, està afirmant les últimes setmanes que «vorejar el 30% és extraordinàriament difícil». Així, va mantenir que els accionistes minoristes que acceptaran l’opa només representaran el «2%-3%» del capital social o poc més («¿4%? No sé com»), quan representen una mica més del 40% del seu capital. S’ha de veure quin ha sigut el grau d’acceptació al voltant del 10% de l’accionariat en mans de particulars que tenen dipositats els seus títols en altres entitats.
Quant als fons passius o indexats, el banquer va afirmar que li donen una probabilitat d’èxit a l’operació del 30%, amb la qual cosa l’acceptarien pel 6% del seu 20% del capital del Sabadell. Tot això afegit al 3,86% de David Martínez, financer mexicà i conseller del banc, donaria lloc a un «12% i escaig, aproximadament».
Quant al voltant del 30% de les accions en mans de fons actius (excloent-ne el financer mexicà), el banquer va assegurar que només a «la meitat li agradaria que sortís l’opa». I d’aquest 15%, va afirmar que té «moltíssims dubtes» que acudeixin amb tot el capital, perquè hi podrien anar només amb part per provocar una segona opa. En conclusió, el seu compte és que l’acceptació podria rondar el 25%, sense excloure del tot que pugui sobrepassar lleugerament el 30%.
