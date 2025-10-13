Seguretat Social
El Govern proposa apujar la quota dels autònoms entre 11 i 200 euros el 2026
La Seguretat Social presenta una primera proposta per ubicar les cotitzacions mensuals entre els 217 euros i els 796 euros
Gabriel Ubieto
El Govern ha plantejat apujar a partir de l’any que ve la quota mensual que paguen els autònoms entre 11 i 200 euros, fins a ubicar la forquilla de cotitzacions entre els 217,37 euros (per a la més reduïda) i els 796 euros (per a la més elevada).
Així ho recull la proposta traslladada aquest dilluns pel Ministeri d’Inclusió a les organitzacions més representatives entre el col·lectiu i a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Aquest primer esborrany, que presumptament patirà modificacions en el procés negociador que està encara en curs, dibuixa també un escenari d’increment progressiu de quotes fins al 2028.
L’esquema planteja 15 trams amb pujades variables. En el tram sis (entre els 2.030 i els 2.330 euros de rendiments) la quota passa de 390 a 428,53 euros, i en el deu, entre els 3.620 i els 4.040 euros, puja de 490 euros a 592,95 euros per al 2026. Per al 2027, la proposta del Govern arrenca en 234,73 euros per al tram més baix de rendiments i acaba en 1.002,49 euros per al més elevat. De cara al 2028, el plantejament comença amb 252,1 euros i tanca en 1.208,73 euros.
