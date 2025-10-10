Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els millors hotels de l'Empordà segons la Guia Michelin

A tota la província de Girona s’han distingit cinc establiments en la nova selecció de les Claus Michelin d’Espanya

Exterior de l'Hotel Peralada Wine Spa &amp; Golf.

Exterior de l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf. / Hotel Peralada Wine Spa & Golf.

Joel Lozano

Girona

La reconeguda Guia Michelin ha fet pública la seva nova selecció d’hotels distingits amb les Claus Michelin a Espanya. En total, 109 establiments han estat premiats amb una, dues o tres Claus, un reconeixement que vol destacar les millors experiències en allotjaments. Entre aquests establiments seleccionats, hi ha tres hotels de l’Alt i Baix Empordà.

Actualment, la Guia Michelin inclou més de 7.000 hotels arreu del món. Amb la Clau Michelin la guia vol, igual que fa amb els restaurants, recomanar aquells establiments "més memorables de tot el món".

La selecció d’hotels de la Guia Michelin d’Espanya inclou un total de 109 establiments: cinc amb tres Claus, tretze amb dues (un dels quals estrena aquesta distinció) i noranta-u amb una (setze dels quals són novetats). Entre els hotels distingits amb aquest reconeixement hi figuren tres establiments de l’Alt i Baix Empordà: l’Hotel Peralada Wine Spa & Golf (Peralada), l’Hotel Mas Lazuli (Pau) i el Can Mascort Eco Hotel (Palafrugell). De la resta de comarques gironines, n’hi ha dos més: el Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent) i l’Hotel Esperit Roca (Sant Julià de Ramis). Aquest últim és l’única novetat gironina de la llista.

Hotel Peralada Wine Spa & Golf (Peralada)

L’Hotel Peralada també torna a formar part de la selecció de la Guia Michelin, que l’ha distingit amb una Clau. Segons destaca la publicació, "per les seves 55 habitacions, diríem que és a mig camí entre l'hotel boutique i el complex turístic i, encara que la seva estètica s'acosti més a la del primer, les seves instal·lacions s'ajusten més a les del segon. L'exterior de l'edifici busca mantenir-se fidel a la tradició local. Però no els seus interiors, inesperadament elegants i moderns tot i que els materials continuen sent càlids i naturals".

Exterior de l'Hotel Peralada Wine Spa &amp; Golf.

Exterior de l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf. / Hotel Peralada Wine Spa & Golf.

"Renovar la Clau Michelin és un orgull per a tot l’equip de l’Hotel Perelada. Aquest reconeixement és fruit de l’esforç diari, la dedicació i la passió de cada una de les persones que formen part de l’hotel, que fan possible que cada estada sigui una experiència única pels nostres hostes", afirma Alberto Falsetta, director de l’Hotel Perelada.

Hotel Mas Lazuli (Pau)

L’Hotel Mas Lazuli, situat al municipi de Pau, també ha tornat a estar inclòs en la selecció de la Guia Michelin amb una Clau.

Una habitació de l'Hotel Mas Lazuli.

Una habitació de l'Hotel Mas Lazuli. / Hotel Mas Lazuli

L’establiment disposa de 17 habitacions i ocupa un antic convent del segle XI. Segons la guia, "és un espai molt acollidor per relaxar-se després d’un dia de turisme o de gaudir del sol i la platja".

Can Mascort Eco Hotel (Palafrugell)

El llistat d’establiments gironins reconeguts per la Guia Michelin es completa amb Can Mascort Eco Hotel de Palafrugell, distingit també amb una Clau.

Una habitació de Can Mascort Eco Hotel.

Una habitació de Can Mascort Eco Hotel. / Can Mascort Eco Hotel

Situat a poc més d’un quilòmetre i mig de la costa, a la vila medieval de Palafrugell, l’hotel ocupa un edifici del segle XVII restaurat al cor del centre històric. "Durant les reformes, els propietaris de l'hotel van convertir aquesta antiga casa en un model de sostenibilitat usant només materials naturals locals i prenent decisions conscients per reduir al mínim l'ús d'energia, com utilitzar, tant com sigui possible, la ventilació i la il·luminació naturals", detallen.

Segons la Guia Michelin, "les 15 habitacions i suites emanen tranquil·litat, tant a nivell visual com acústic, i prescindeixen de dispositius superflus, com ara els televisors. Tot és natural i tocable, amb acabats en sumptuoses textures orgàniques".

Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)

Com ja va passar en l'anterior edició, Mas de Torrent ha estat distingit amb dues Claus Michelin, convertint-se així de nou en l’hotel gironí amb la major distinció atorgada per la guia. L’establiment ocupa una masia catalana del segle XVIII, amb més de trenta anys d’història, i és considerat "una estada excepcional" per la guia.

Una zona de Mas de Torrent Hotel.

Una zona de Mas de Torrent Hotel. / Mas de Torrent Hotel

"Darrere d'aquests murs de pedra color mel s'hi amaga un impressionant i elegant hotel de luxe que rivalitza amb qualsevol d'Espanya", asseguren els organitzadors d'aquesta distinció.

Hotel Esperit Roca (Sant Julià de Ramis)

L'única novetat gironina entre els guardonats amb les Claus Michelin a Espanya és l'Hotel Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis, reconegut amb una Clau. "Es mostra l'estètica dels germans Roca; els interiors són moderns i lluminosos, estan equipats amb materials naturals i orientats a l'exterior, i la decoració és refinada, però sòbria", apunten.

Una habitació de l'Hotel Esperit Roca

Una habitació de l'Hotel Esperit Roca / Hotel Esperit Roca

L'allotjament disposa de 15 habitacions i "hi ha vistes de 360 graus sobre l'Empordà des de les àmplies terrasses, la piscina en forma de L i les espaioses suites", segons destaquen els organitzadors de la distinció.

