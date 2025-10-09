Energia
Red Eléctrica demana aplicar canvis “urgents” davant la constatació de “variacions brusques de tensió”
La CNMC veu pertinent la sol·licitud i alerta que pot comportar un encariment de la factura a l'usuari final
ACN Barcelona - Red Eléctrica Española (REE) ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) permís per introduir "modificacions urgents" en diversos procediments d'operació elèctrics després que en les darreres dues setmanes hagi observat "variacions brusques de tensió al sistema elèctric peninsular espanyol" que poden tenir "impacte en la seguretat del subministrament". Aquestes variacions han estat "sempre" dins dels marges establerts, però poden desencadenar "potencialment" desconnexions de demanda o generació "que acabin desestabilitzant el sistema elèctric". La CNMC veu pertinent autoritzar a REE la introducció dels canvis sol·licitats, i adverteix que poden comportar un augment de la factura del consumidor final.
Mig any després de l'apagada elèctrica massiva que va assolar Espanya, Portugal i part del sud de França el maig passat, els responsables de REE han alertat de les "variacions brusques de tensió" que han detectat en les darreres dues setmanes.
A l'informe que la companyia ha remès a la CNMC per justificar les actuacions, s'indica que l'evolució del sistema elèctric en els darrers anys ha provocat l'aparició de dinàmiques com les detectades. Entre els factors que ho expliquen hi ha el creixement "significatiu" d'instal·lacions connectades mitjançant electrònica de potència al sistema, que poden modificar la potència en pocs segons.
També la participació activa d'aquestes tecnologies als diferents segments de mercat, que fa que "s'incrementi la probabilitat" que hi hagi variacions de producció "cada cop més grans". Alhora s'adverteix que aquestes tecnologies no regulen tensió de manera contínua.
A més, REE observa que una part dels grups connectats que compten amb control continu de tensió no disposen de la rapidesa de resposta que precisa el sistema davant les dinàmiques de variació dels paràmetres registrats els últims dies.
També hi ha hagut un creixement "fort" d'instal·lacions de petita potència connectades en tensions baixes, bona part de les quals associades a l'autoconsum. L'operador del sistema "no té observabilitat d'aquestes instal·lacions, per la qual cosa no en pot anticipar el comportament".
A més, l'augment d'autoconsum ha provocat que la demanda neta en transport sigui menor quan hi ha sol. Això fa que es descarreguin les xarxes de transport, de tal manera que es porta el sistema a un punt de funcionament on variacions de potència activa tenen un impacte cada cop més gran "en la variabilitat de les variables del sistema, la més important, la tensió de la xarxa".
Tot plegat fa que, a parer de REE, calgui prendre mesures "amb caràcter d'urgència" per corregir la situació. La CNMC considera "adequat procedir amb la tramitació" dels canvis sol·licitats "davant del risc per a la seguretat del subministrament".
La CNMC alerta, tanmateix, que les mesures sol·licitades "podrien tenir un impacte significatiu" sobre els serveis de balanç, restriccions i control de tensió, així com en les "possibilitats de negociació de les instal·lacions de producció a tots els mercats". En concret, "l'enduriment de les condicions de prestació dels serveis podria causar una reducció de l'oferta i, amb ella, de la competitivitat als mercats, o donar com a resultat un increment del cost suportat per la demanda".
Per tant, "entenent la necessitat de prendre aquestes mesures amb caràcter immediat en el context actual, es considera que les mesures proposades han de tenir un caràcter excepcional i temporal", subratlla la CNMC.
