Ramon Alsina, CEO de bonÀrea: "El rebost de casa seran les botigues"

La pressió del mercat immobiliari no només encareix l’habitatge, sinó que també redefineix la forma en què vivim: els pisos seran cada vegada més petits. Així ho va anticipar el conseller delegat de bonÀrea Corporació, Ramon Alsina, que va advertir ahir d’un canvi de paradigma: "El rebost de casa seran les botigues veïnes, amb productes frescos, de proximitat i qualitat". Alsina –que va participar en la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central, organitzat per EL PERIÓDICO, Regió7, Actius i Prensa Ibérica– va posar com a exemple Londres, on hi ha botigues d’alimentació a Trafalgar Square, "una cosa impensable fa anys".

El conseller delegat de bonÀrea va detallar que el gran projecte de futur del grup passa per tenir presència a Madrid, el País Basc i València i, per això, van iniciar el 2019 la construcció del gran centre d’Épila (Aragó), amb una inversió que ascendeix fins a 225 milions d’euros en aquests moments, però preveu que el 2030 creixi fins prop dels 360 milions.

El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va donar la benvinguda al Fòrum i va apuntar que la jornada arribava "en un moment en què la globalització, l’entorn geopolític i els canvis expressats en la nostra economia plantegen nous desafiaments, però també oportunitats que no podem deixar escapar". L’objectiu del Fòrum, va afegir, era "afavorir el debat sobre la gestió davant la complexitat, amb especial atenció a la producció, la innovació, el lideratge, la formació i la col·laboració pública i privada.

