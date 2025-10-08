Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster
Laurent Sengenes, CEO de Dacia Espanya, lloa l'empenta del concessionari i assenyala el nou SUV com un pas endavant clau de la marca
Intercargirona acaba d'estrenar les noves instal·lacions dedicades a les marques Renault i Dacia, a tocar la C-260 i l'N-II a Vilatenim. i ho ha fet per la porta gran, amb la presència de la cúpula directiva de Dacia Espanya, amb el seu CEO Laurent Sengenes al capdavant. La moderna exposició d'Intercargirona permet conèixer de primera mà la gamma de models del grup francès, entre els quals destaca el nou Bigster, el SUV electrificat de preu assequible que ha arribat al mercat per competir amb força en el seu segment.
Laurent Sengenes ha lloat l'empenta i la qualitat de les noves instal·lacions del concessionari Intercargirona, representat pel seu gerent Robert Espígol. L'empresa ha construït aquest nou espai pensant en "donar una bona acollida als clients". Fins fa poc, Renault i Dacia estaven ubicats a la Ronda Sud, però la família Espígol, que també té la representativitat d'altres marques destacades del mercat automobilístic, com Toyota i Nissan, ha apostat fort per la consolidació a Vilatenim. En aquest punt estratègic de la vitalitat comarcal hi haurà en el futur una gran rotonda que potenciarà els accessos d'entrada i de sortida des del Cinturó de Ronda de l'N-II, un cop estigui desdoblat. L'empresa figuerenca ha fet els deures, urbanísticament parlant, desenvolupant el seu espai d'acord amb el planejament municipal.
Pel que fa a l'arribada de la nova estrella de Dacia, el seu CEO destaca que el Bigster "és el llançament de l'any" d'una marca "que va a més i que cada dia guanya més quota de mercat", gràcies a la seva política de qualitat a preus assequibles. Aquest és el cas del Bigster, un SUV que està a la venda en diversos equipaments, amb un preu que oscil·la entre els 25.000 i els 30.000 euros, molt per sota d'altres vehicles de les mateixes característiques: "està en el rang del segment inferior", destaca Sengenes. "És un model que els clients apreciaran molt bé, perquè ofereix molt per un preu molt raonable", afegeix Robert Espígol.
Des de l'arribada del Logan, ara fa vint anys, l'evolució de Dacia en el mercat espanyol ha anat progressant al mateix temps que els models han ofert més prestacions i robustesa, sempre sense perdre la línia de preus assequible en relació a altres marques. "El nostre creixement, des de 2004, no té sostre", diu Laurent Sengenes. L'aposta per l'electrificació híbrida és un dels punts forts de Dacia en el camí cap a la descarbonització.
Molts elements atractius
El nou model presenta molts elements atractius. Un bon exemple és la gran capacitat del seu maleter, d'uns 702 litres en situació normal i que pot superar els 2.000 amb els seients de darrere abatuts. El Dacia Bister fins i tot ofereix un complement per a convertir l'espai en allotjament de camp per a dues persones, ja que es beneficia de la plataforma CMF-B, que està al centre de l'estratègia industrial de Dacia i la flexibilitat de la qual permet oferir unes dimensions interiors especialment generoses. A més, compta amb etiqueta ECO a tota la seva gamma de motoritzacions, incorporant diferents nivells d'hibridació, segons comenta Markel de Zabaleta, cap de comunicació de Dacia.
