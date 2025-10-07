El rosinc Miquel Gotanegra és reelegit president de l’Associació de Càmpings de Girona
Destaca com a reptes principals del nou mandat impulsar la desestacionalització, avançar en la digitalització del sector i posar en marxa la Fundació Càmpings de Girona
Joel Lozano
L’empresari rosinc Miquel Gotanegra ha estat reelegit per unanimitat president de l’Associació de Càmpings de Girona i encetarà el seu quart mandat consecutiu al capdavant de l’entitat. En el seu discurs de presa de possessió, Gotanegra ha situat com a prioritats del mandat la desestacionalització —amb la captació de nous mercats internacionals, especialment l’anglosaxó, i del públic que viatja fora de l’estiu— i l’impuls de la digitalització del sector. En aquest àmbit, l’associació apunta el desplegament del projecte Smart Camp, actualment en fase pilot, amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels establiments, també dels de menor dimensió.
Un altre eix del mandat serà la posada en marxa, l’any vinent, de la Fundació Càmpings de Girona, orientada a accions de responsabilitat social corporativa vinculades al territori i a la formació. "El paisatge i els recursos naturals són el nostre gran actiu i hem de contribuir perquè aquest territori continuï essent espectacular i segueixi millorant", ha subratllat Gotanegra.
Pel que fa al mercat laboral, el president dels càmpings assenyala la manca de personal com "un dels grans reptes actuals" i explica que s’estudien fórmules per captar professionals a origen i oferir-los formació.
Nova junta
La nova junta, que segons l'entitat "aposta per la continuïtat", està formada per Josep Maria Pla (vicepresidència), Narcís Grau (tresoreria), Marina Mestres (secretaria) i Francesc Genover (interventor). Completen l’equip Antoni Castellar, Elisabet Guitart, Markus Rupp, Josep Ribas, Pere Marqués i Frederic Suñé com a vocals, mentre que la gerència continua sota la responsabilitat de Montse Ruiz.
Segons dades de l’entitat, l’Associació de Càmpings de Girona agrupa 75 establiments amb més de 120.000 places d’allotjament, xifres que representarien al voltant del 25% del total de l’Estat i més del 80% dels establiments del sector a les comarques gironines.
