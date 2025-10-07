Fires
Aquesta és la quantitat d'euros que s'han facturat al FiraVo de Figueres 2025
El retorn al primer cap de setmana d’octubre ha permès vendre 309 vehicles
Les setze empreses que han participat en la dinovena edició de la FiraVO organitzada per l’Ajuntament de Figueres, van tancar les portes del recinte firal, diumenge a la tarda, amb un balanç positiu de 309 vehicles venuts, a l’espera de tancar altres operacions en els pròxims dies. L’Ajuntament calcula que aquesta Fira ha generat una facturació d’uns 6 milions d’euros, una xifra que supera els 5,1 milions del 2024, quan es va celebrar per primer cop a mitjan setembre. Un canvi de data que enguany s’ha revertit per a tornar la FiraVO al calendari habitual de tardor.
També hi ha hagut una notable recuperació de visitants, xifrada en unes 7.000 persones. El dissabte va ser la jornada amb més afluència de públic, amb prop de 4.000 visitants, mentre que el divendres s’ha registrat el volum més gros de vendes, com és habitual. Així mateix, la tramuntanada de diumenge va desmuntar algunes carpes, però no va afectar el desenvolupament de la Fira.
La mostra va incloure vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, quilòmetre zero, seminous i de gerència, i va mantenir la seva aposta per la diversitat d’oferta i la mobilitat sostenible.
