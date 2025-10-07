Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
A Espanya, la pensió mitjana de jubilació puja fins als 1.506,46 euros mensuals, mentre que la pensió de viduïtat amb prou feines arriba als 935 euros al mes
Xavi Espinosa
A l’agost del 2025, la pensió mitjana de jubilació a Espanya es va situar en 1.507,5 euros, un 4,4% més que l’any anterior, mentre que la pensió mitjana del sistema va ser de 1.314 euros mensuals. La nòmina total de pensions contributives va assolir els 13.638 milions d’euros, amb un augment interanual del 6%. Per al 2026, s’espera una pujada del 2,5%, que suposaria una despesa addicional de 6.500 milions d’euros.
Dels 13.588 milions d’euros, 9.931 corresponen a les pensions de jubilació, 2.196 a les pensions de viduïtat, mentre que 1.245 són per incapacitat permanent. Però el sistema de pensions de la Seguretat Social és tan dinàmic i flexible que no tots els pensionistes o jubilats cobren la mateixa pensió, ja que aquestes solen dependre dels anys cotitzats o de la base reguladora resultant; per això, la quantia varia fins i tot per règims i per províncies.
Els pensionistes que més cobren
La pensió mitjana de jubilació varia considerablement segons el règim.
- En el Règim General, els jubilats reben al voltant de 1.665 euros mensuals.
- Els autònoms del RETA es queden en poc més de 1.000 euros.
- Però els pensionistes de la Mineria del Carbó són els que perceben la mitjana més alta, amb més de 2.900 euros al mes, seguits pel Règim del Mar, que supera lleugerament els 1.660 euros.
Pel que fa a les pensions de viduïtat, la mitjana general se situa en uns 935 euros mensuals, encara que en el Règim General supera els 990 euros. Aquestes xifres reflecteixen un augment progressiu en la quantia d’aquesta prestació, tot i que no s’especifica la quantia de les pagues extraordinàries en les dades recents.
La explicació de les diferències entre sectors rau en el tipus de cotització i en les condicions laborals. Per exemple, la Mineria del Carbó compta amb cotitzacions més altes i avantatges especials per tractar-se d’una feina especialment dura i perillosa. Això els permet jubilar-se abans que altres treballadors sense patir reduccions en la pensió.
Noves jubilacions a la vista
Durant la primera meitat del 2025 s’han registrat més de 183.000 noves jubilacions, de les quals més de l’11% corresponen a jubilacions demorades. Aquest percentatge gairebé triplica el del 2019, la qual cosa indica que cada vegada més persones decideixen retardar la seva retirada atrets pels incentius econòmics. Actualment, la pensió mitjana de jubilació ascendeix a uns 1.506 euros al mes, beneficiant més de 6,5 milions de persones.
En total, la Seguretat Social paga més de 10,3 milions de pensions contributives, repartides entre jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i altres prestacions familiars. La major part de la despesa, gairebé tres quartes parts, es destina a jubilacions, amb més de 9.900 milions d’euros al mes. També s’hi inclou un complement per reduir la bretxa de gènere, que perceben sobretot dones, amb una mitjana de 75 euros mensuals addicionals.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Confirmat un segon cas de dermatosi nodular en una segona granja
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu