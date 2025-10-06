Tens un negoci i vols donar-li més visibilitat? Així et pot ajudar una entrevista a impulsar la teva empresa
Actualment, en el panorama digital, emergir i diferenciar-se en un mercat saturat i competitiu representa una fita considerable per a qualsevol entitat empresarial. En vista d'aquesta realitat, esdevé absolutament fonamental l'ús d'estratègies de màrqueting i comunicació ben definides. Són la clau per connectar eficaçment amb l'audiència desitjada i així assentar les bases d'una marca robusta i perdurable. Una eina sovint infravalorada, però amb un potencial enorme, és la publicació d'una entrevista en un diari local.
Et preguntes per què una entrevista i per què en un mitjà local? La resposta rau en els múltiples avantatges que aquesta estratègia pot oferir a la teva empresa:
Augment de la visibilitat i l'abast local:
- Un diari local té una audiència fidel i segmentada interessada en el que passa a la seva comunitat. Publicar una entrevista et permet arribar directament a clients potencials de la teva zona i augmentant la visibilitat del negoci entre aquelles persones que tenen més probabilitats de consumir els teus productes o serveis.
- A diferència de la publicitat genèrica, una entrevista genera un interès més orgànic i genuí per part dels lectors, que connecten amb la història i la personalitat que s’amaga darrere del negoci.
Construcció de credibilitat i confiança:
- Ser entrevistat per un mitjà de comunicació local amb reputació atorga credibilitat i legitimitat a la teva empresa. Els lectors perceben la teva marca com una veu autoritzada i de confiança en el seu sector.
- Compartir la teva experiència, la teva visió i els valors de la teva empresa en una entrevista humanitza la teva marca i genera una connexió més profunda amb el públic.
Oportunitat per explicar la teva història i diferenciar-te:
- Una entrevista és una plataforma ideal per narrar la història del teu negoci, des dels seus inicis fins als seus objectius futurs. Pots explicar què et fa únic, quins problemes resolen els teus productes o serveis i quina passió hi ha darrere del teu projecte.
- Aquesta narrativa personal i autèntica ajuda a diferenciar-te de la competència i a crear una imatge memorable en la ment dels consumidors.
Millora del SEO local:
- Els diaris locals solen tenir una bona autoritat de domini i estan ben posicionats en els motors de cerca per a termes locals. Una entrevista amb un enllaç cap a la teva pàgina web pot millorar significativament el teu SEO local, fent que sigui més fàcil per als clients trobar-te quan busquen productes o serveis com els teus a la teva zona.
Generació de noves oportunitats de negoci:
- L'exposició que proporciona una entrevista pot despertar l'interès de nous clients, col·laboradors o inversors. Pot ser el punt de partida per a noves relacions comercials i per a l'expansió del teu negoci.
Contingut valuós per a la teva pròpia promoció:
- Un cop publicada l'entrevista, podràs compartir-la a través dels teus propis canals de comunicació (xarxes socials, web, butlletins, etc.), amplificant encara més el seu impacte i arribant a la teva audiència actual.
Publicar una entrevista en un diari local és una estratègia intel·ligent i assequible per a empreses, pimes i autònoms que volen augmentar la seva visibilitat, construir credibilitat, connectar amb la seva comunitat i impulsar el seu creixement.
Aconsegueix una entrevista a l'Empordà
A l'Empordà et proporcionem una cartera completa de serveis publicitaris concebuts a mida per respondre als teus objectius. Gràcies a la nostra posició com a mitjà de referència a la zona, aconseguiràs un vincle directe amb un públic fidel i extens de la Catalunya Nord, un segment demogràfic predisposat a adquirir els teus béns o serveis.
El portfolio de l'Empordà ha evolucionat molt amb els anys. Des de bàners digitals i anuncis en paper fins a publireportatges, contingut patrocinat i campanyes a xarxes socials... troba el format que millor s'adapta als teus objectius i pressupost.
Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu sense compromís per explorar les opcions disponibles. O envia'ns un correu electrònic a publicitat@emporda.info
