Què és el retargeting i com pot ajudar-te a impulsar les vendes del teu negoci
Publicitat
En el panorama digital actual, atreure i retenir l'interès del públic és un desafiament constant. Els usuaris naveguen a gran velocitat i és habitual que marxin sense completar una compra o acció desitjada. La clau, però, resideix a reactivar la relació amb aquells que ja han mostrat un interès previ per la nostra marca. Aquesta oportunitat és precisament el que fa possible el retargeting, una tàctica de publicitat digital que destaca per la seva gran eficàcia i que, a més, és totalment accessible per a petites i mitjanes empreses (PIMES) i negocis locals.
El retargeting: Com funciona i per què és tan eficaç?
El retargeting és una tècnica de màrqueting digital que consisteix a mostrar anuncis a usuaris que ja han visitat la teva pàgina web o han interactuat amb la teva marca. Això pot incloure visitar el teu lloc web, veure un vídeo, interactuar amb una publicació a les xarxes socials o fins i tot abandonar un carret de compra.
En essència, el retargeting et brinda una segona oportunitat per connectar amb aquells usuaris que ja han mostrat un interès inicial en els teus productes o serveis. En lloc de dirigir-te a audiències completament noves, et centres en aquells que ja et coneixen, la qual cosa augmenta significativament les possibilitats de conversió.
Els beneficis del retargeting per a empreses
- Incrementa la conversió: En dirigir-te a usuaris que ja han mostrat interès, les campanyes de retargeting tenen una taxa de conversió molt més alta que la publicitat tradicional. Els recordes la teva oferta just quan tenen una necessitat i estan considerant les seves opcions.
- Millora el record de marca: Fins i tot si un usuari no converteix immediatament, veure els teus anuncis de manera recurrent ajuda a mantenir la teva marca en la seva ment, augmentant el record i la familiaritat.
- Segmentació precisa: El retargeting et permet segmentar les teves audiències en funció de les seves interaccions prèvies. Això significa que pots mostrar anuncis altament rellevants i personalitzats per a cada grup, augmentant l'efectivitat dels teus missatges. Per exemple, pots mostrar anuncis dels productes que un usuari concretament va veure a la teva web.
- És assequible i escalable: Contràriament al que molts pensen, no és una tècnica reservada a grans marques. Les pimes i negocis locals poden fer servir el retargeting per reforçar campanyes concretes i arribar exactament al seu públic objectiu.
Diversos estudis demostren l'efectivitat del retargeting. Per exemple, s'ha observat que els usuaris impactats per campanyes de retargeting tenen un 70% més de probabilitats de convertir en comparació amb aquells que no ho són, segons un estudi d’Invesp. A més, les campanyes de retargeting poden generar un retornt de la inversió (ROI) significativament més alt que altres formes de publicitat digital.
Una oportunitat per a les empreses de la Catalunya Nord
A Empordà entenem la importància d'establir una connexió sòlida i significativa amb la teva audiència. Per aconseguir-ho, proposem als nostres clients l'activació d'estratègies de retargeting.
Aquesta tècnica ens permet tornar a impactar amb missatges publicitaris aquelles persones que ja han interactuat prèviament amb els nostres continguts o anuncis digitals, mostrant així un interès inicial per la teva marca o sector. D'aquesta manera, optimitzem els teus recursos dirigint-nos exclusivament a una audiència prequalificada que ja ha manifestat la seva predisposició a informar-se sobre temes directament relacionats amb la teva activitat comercial.
Vols saber com aplicar el retargeting al teu negoci?
Contacta amb nosaltres i descobreix com les nostres solucions de Retargeting i Data poden ser un aliat clau i ajudar-te a complementar la teva estratègia de màrqueting digital.
