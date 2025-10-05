Mireia Barba: “Promovem una relació més conscient i justa amb l’alimentació”
Es Im-perfect transforma aliments descartats en valor i genera ocupació digna per a persones vulnerables.
Parlem amb Mireia Barba, Administradora d’Es Im-perfect.
La transformació de l’estratègia de moltes companyies, que integren en les seves operacions pràctiques respectuoses amb el medi ambient, impulsa la societat cap a un model econòmic més sostenible. En aquest escenari, BBVA busca acompanyar i oferir suport especialitzat en finançament i acompanyament al teixit empresarial català. Un exemple d’aquest compromís és la tercera edició del Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial. I Es Im-perfect és un dels finalistes.
-¿A què es dediquen?
-És Im-perfect és l’empresa d’inserció laboral i de transformació alimentària de la Fundació Espigoladors. En el nostre centre de producció elaborem conserves a partir de fruites i verdures de proximitat descartades del circuit comercial. Aquest espai funciona també com a centre d’inserció sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat, que reben acompanyament i formació en competències tècniques i sociolaborals.
-¿En quin moment van decidir convertir la lluita contra el desaprofitament alimentari en un projecte empresarial?
-Es Im-perfect forma part del model global de la Fundació Espigoladors, centrat en la prevenció i reducció de les pèrdues alimentàries i també a garantir l’accés a una alimentació saludable. Amb el pas dels anys vam veure que podíem fer un pas més enllà en aquesta lluita creant un projecte empresarial capaç de transformar aliments descartats en productes amb valor afegit i, alhora, generar ocupació digna per a persones en situació de vulnerabilitat.
-¿Quins aliments rescaten?
-Principalment fruites i hortalisses que no compleixen els estàndards estètics del mercat: fruites i verdures amb taques, tortes, molt madures, massa grosses o petites o amb colors diferents que, malgrat ser aptes per al consum, queden fora del circuit comercial. També hi influeixen factors com la sobreproducció, la baixa demanda o els costos de recol·lecció.
-¿Quins productes tenen?
-Conserves vegetals (patés, melmelades, cremes, sofregit de tomàquet, salsa brava, compotes), 100% naturals, sense gluten, sense lactosa i sense al·lergògens.
-¿Quina relació tenen amb els agricultors?
-Comptem amb una xarxa d’agricultors consolidada gràcies a la Fundació Espigoladors. A més, garantim la transparència del procés al consensuar preus justos per als excedents que adquirim, assegurant que els agricultors obtinguin un benefici per fruites i verdures que, de cap altra manera, no tindrien sortida al mercat convencional.
-¿Quant menjar han aconseguit salvar fins ara i quin impacte ambiental ha tingut?
-Des del 2019 hem recuperat i transformat 735 tones de fruites i verdures, produint més d’1,4 milions de conserves. Amb elles hem evitat 1.107 tones de CO2, hem estalviat més de 5.019 milions de litres d’aigua i hem evitat el desaprofitament de 5,1 hectàrees de terra equivalent.
-¿Quin paper juga l’educació del consumidor en el seu projecte?
-La sensibilització és una de les nostres línies estratègiques. No ens limitem a recuperar aliments: treballem també en educació, en tallers per a escoles, empreses i famílies i en campanyes de conscienciació. El nostre centre de producció és, a més, una eina pedagògica: el visiten cada any centenars de persones que coneixen de primera mà la problemàtica dels PDA (pèrdues i desaprofitament d’aliments) i el model d’aprofitament. Busquem generar un canvi cultural que trenqui amb els prejudicis estètics i promogui una relació més conscient i justa amb l’alimentació.
-¿Què representa per a l’empresa ser finalista d’aquests premis?
-Ser finalistes del Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial és un altaveu. Ens dona visibilitat per demostrar que l’economia circular no és un discurs, és acció real i que la sostenibilitat (ambiental i social) i el negoci poden anar de la mà.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà