Luis Castillo, empresari, sobre els joves: "Els nostres fills viuran pitjor que nosaltres"
El representant de la Patronal Hotelera d’Alacant ha expressat la seva opinió a laSexta Xplica sobre les diferències generacionals
Javier Fidalgo
La situació dels joves espanyols és una de les més crítiques d’Europa. Segons les darreres dades d’Eurostat, els estats membres amb un percentatge més alt d’atur juvenil van ser Estònia (25,4%), Suècia (23,9%) i Espanya (23,1%).
En aquest context, Luis Castillo, representant de la Patronal Hotelera d’Alacant, ha expressat la seva opinió a laSexta Xplica sobre les diferències generacionals. L’empresari, nascut el 1967, assegura que viu "a tope treballant 70 hores a la setmana".
"I els meus fills viuen encara més a tope que jo gràcies a les meves 70 hores setmanals, mentre que els meus pares es van comprar una casa amb dues bases fonamentals: estalvi i molt d’esforç i treball", va reflexionar Castillo.
"El que vull dir és que no hi ha una batalla generacional sinó una diferència brutal", va afegir. A més, el representant hoteler va compartir un missatge a la gent jove: que "han d’assumir ràpid la situació que es viu per superar i ser feliços, i no s’ha de donar el bo per fet".
D’altra banda, creu que passa el mateix amb la manera que tenen els joves d’accedir a l’oci i a l’entreteniment: "Per a mi anar al cinema era un privilegi i ara hi vas gratis amb el bo jove".
Durant la documentació del programa, Castillo es va adonar que la majoria d’usuaris d’Uber eren gent jove: "de 16 a 34 anys són el 80% dels usuaris de l’Uber".
El sistema de pensions és una de les principals preocupacions de la població espanyola. Actualment, la despesa en aquestes prestacions ha sofert un nou augment, i hi ha països com Dinamarca que han decidit ampliar l’edat mínima de jubilació fins als 70 anys.
L’empresari va tancar la seva intervenció al programa amb una reflexió: "Si tant ens preocupa que vivim millor que els nostres pares, però els nostres fills viuran pitjor que nosaltres, i no fem res per solucionar-ho, posem-nos-hi d’una vegada a solucionar-ho".
