Adrià Jover: “El gran repte segueix sent l’autonomia energètica i l’emmagatzematge”
La International Electric Marine Association treballa per a l’electrificació i la descarbonització del transport marítim.
Parlem amb Adrià Jover, President de la International Electric Maritime Association.
El Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial celebra les empreses que proven que és possible créixer cuidant-se de les persones i del planeta. En aquesta tercera edició, l’IEMA és una de les candidates a alçar-se amb el triomf.
-¿Com definiria l’IEMA?
-La International Electric Marine Association és l’associació industrial global de referència per a la mobilitat elèctrica marítima. Aglutina fabricants d’embarcacions i sistemes de propulsió, drassanes, ports, operadores, centres tecnològics i entitats públiques compromeses amb la transició energètica. El nostre objectiu principal és impulsar l’electrificació i la descarbonització del transport marítim, creant un marc de cooperació internacional, estandardització, formació i difusió de bones pràctiques.
-Per a això doneu molta importància a tenir clars indicadors de mercat...
-Sí, seran essencials per mesurar el progrés real de la transició energètica al sector marítim. Aquests indicadors –encara en fase pilot– permeten quantificar el nombre d’embarcacions electrificades, la potència total instal·lada en bateries, la capacitat d’infraestructura de recàrrega i les inversions realitzades en tecnologia i R+D. A més, ofereixen una base comparativa entre regions i tipologies de flota, el que facilita identificar tant els focus d’avenç com els àmbits on persisteixen els retards.
Per a la indústria, aquestes dades són clau per analitzar tendències de cost per kWh, nivells d’adopció d’estàndards tècnics i retorn de la inversió en projectes.
-¿Quina ha sigut l’evolució de la indústria marítima elèctrica en l’última dècada?
-En els últims deu anys hem passat de projectes pilot molt limitats a solucions comercials plenament operatives. Els primers ferris elèctrics al nord d’Europa van marcar un punt d’inflexió. Avui ja veiem vaixells de més mida, solucions híbrides avançades i la participació creixent de grans drassanes i operadors internacionals. L’evolució ha sigut exponencial, tot i que encara desigual entre regions.
-¿Quins són els seus beneficis ambientals?
-Són clars: reducció dràstica d’emissions de CO₂, òxids de sofre i nitrogen, així com de partícules en suspensió. També eliminem la contaminació acústica sota l’aigua, que afecta greument la fauna marina. Convé recordar que, segons l’Organització Marítima Internacional (IMO), el transport marítim representa entre un 3% i un 4% de les emissions globals. No obstant, les nostres estimacions eleven aquesta xifra al 9%-11%, ja que incloem no només els grans vaixells de càrrega, sinó també el transport de passatgers, creuers, flota pesquera, els workboats i la flota militar, l’empremta dels quals resulta més difícil d’estimar.
-¿Quins són els reptes perquè la indústria marítima elèctrica sigui més sostenible?
-El gran repte segueix sent l’autonomia energètica i l’emmagatzematge: necessitem bateries amb més densitat, seguretat i cicles de vida més llargs. A més, la infraestructura de recàrrega en ports ha d’expandir-se i estandarditzar-se. S’hi suma la robustesa i descentralització de la xarxa elèctrica per absorbir la nova demanda i, sobretot, la necessitat que l’energia utilitzada sigui d’origen renovable. Només així evitarem traslladar les emissions del mar a la terra.
Finalment, l’escalabilitat industrial i la reducció de costos seran claus perquè l’electrificació arribi no només als grans operadors, sinó també a la flota de petita i mitjana escala. I per aconseguir-ho seran imprescindibles subsidis i inversions de gran envergadura a nivell global.
-¿Com valoreu l’elecció com finalistes del Premi BBVA a la Sosteniblidad Empresarial?
-Per a nosaltres és un reconeixement molt valuós. Reforça la importància d’accelerar la descarbonització del sector marítim i valida el treball col·lectiu que portem a terme junt amb els nostres més de 100 membres internacionals. Amb aquestes iniciatives ajudem a donar a conèixer el repte, i és importantíssim que tota la cadena de valor s’impliqui, incloent les entitats financeres i els mitjans. És una responsabilitat i un esforç compartit.
