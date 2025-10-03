Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estafa del supermercat: l'engany que pot buidar el teu compte bancari

Els Mossos alerten sobre una nova onada de ciberdelictes que suplanten grans cadenes comercials

Un supermercat en una imatge d'arxiu.

Un supermercat en una imatge d'arxiu. / Freepik

Redacció

Redacció

Figueres

Els Mossos d’Esquadra han llançat un avís sobre una estafa en creixement coneguda com el “timo del supermercat”, una tàctica de phishing que pot posar en perill tant les dades personals com els comptes bancaris de les víctimes.

Com funciona l'estafa del supermercat?

Els ciberdelinqüents es fan passar per cadenes comercials conegudes i envien un correu electrònic fals a les víctimes. En el missatge, asseguren que l’usuari ha guanyat un premi o sorteig especial.

El correu conté un enllaç fraudulent que, en teoria, serveix per reclamar el regal. Però en realitat, en clicar-lo, s’instal·la un programari maliciós (malware) que dona accés als estafadors a les dades bancàries i personals. Amb aquesta informació, poden arribar a buidar el compte corrent en poques hores.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

Senyals per detectar el frau

Segons els Mossos, aquests correus són molt realistes i imiten perfectament logotips i dissenys oficials. Tot i això, hi ha alguns detalls que poden aixecar sospites:

  • Errors ortogràfics o gramaticals.
  • Adreces de correu electrònic sospitoses, que no coincideixen amb les oficials.
  • Enllaços que redirigeixen a pàgines web externes i no a la de la marca.

Com protegir-te de l’estafa

Les autoritats recomanen:

  • Desconfiar de qualsevol premi o sorteig al qual no t’hagis inscrit.
  • No clicar en enllaços sospitosos ni descarregar arxius desconeguts.
  • En cas de ser víctima, denunciar immediatament als Mossos, avisar el banc per bloquejar targetes i canviar les contrasenyes dels comptes.

Els Mossos insisteixen que la prevenció és la millor defensa davant del phishing: estar alerta i mantenir una actitud crítica és clau per evitar caure en el parany.

