Economia
El SOC de Figueres incorporarà tècnics a les seves oficines per captar més ofertes de treball
La mesura forma part del projecte de millora de la intermediació que ha impulsat el Servei d’Ocupació de Catalunya
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) contractarà 50 tècnics professionals per a diverses oficines de Catalunya amb l’objectiu de captar més ofertes de treball. La mesura forma part del projecte de millora de la intermediació que ha impulsat el SOC i que es desplegarà amb diferents fases. En aquesta primera, la cinquantena de tècnics que s’incorporaran es repartiran per oficines de Figueres, Barcelona, Mataró, Badalona, Ripollet, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Anoia, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, la Bisbal d’Empordà, Olot, Palamós, Lleida, Tàrrega, Balaguer, Reus, Valls, el Vendrell, Amposta i Tortosa.
Es tracta d’una nova unitat que ha anunciat aquest dijous el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant una visita a l’Oficina de Treball de Ripollet, Vallès Occidental. En una primera fase, 25 centres dels 70 que integren la xarxa incorporaran aquesta cinquantena de persones amb l’encàrrec “d’intensificar el contacte” amb les companyies i “incrementar el nombre d’ofertes laborals”. El departament calcula que es pugui contactar amb unes 30.000 corporacions cada any per conèixer les seves necessitats i es pugui donar suport als usuaris inscrits a les llistes de l’atur.
El conseller Sàmper ha afirmat que amb l'impuls d’aquesta mesura es busca “potenciar el paper del Servei d’Ocupació de Catalunya com un instrument clau per fer d’intermediari” entre les empreses que necessiten mà d’obra i les persones demandants de feina.
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista
- Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”
- Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Un acusat reconeix que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el dia de Nadal
- L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà