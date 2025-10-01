Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
POSEIDONIA: FINALISTA DEL PREMI BBVA A LA SOSTENIBILITAT EMPRESARIAL

Sònia Hurtado: “S’ha investigat poc un recurs nutricional tan potent i abundant com són les algues”

Una fórmula de magdalenes sense ou o una nova suplementació amb proteïnes són alguns dels desenvolupaments de Poseidona.

Parlem amb Sònia Hurtado, CEO i cofundadora de Poseidona

María Cermeño, cofundadora de Poseidona, analitza unes algues al costat del mar.

María Cermeño, cofundadora de Poseidona, analitza unes algues al costat del mar.

Cada vegada més empreses a Catalunya situen la sostenibilitat al centre de la seva estratègia, incorporant pràctiques responsables en els seus processos i millorant la seva competitivitat. Per reconèixer aquest esforç, BBVA entrega el Premi a la Sostenibilitat Empresarial i ofereix a les companyies suport expert i solucions de finançament que faciliten la transició cap a models de negoci més sostenibles i inclusius. Aquesta col·laboració resulta clau, ja que no només impulsa l’economia local, sinó que també contribueix als objectius globals de desenvolupament sostenible i al creixement econòmic.

-¿Com resumiria l’activitat de Poseidona?

-Convertim algues invasores i de descart industrial en ingredients sostenibles i saludables, resolent alhora un problema ambiental i una necessitat del mercat alimentari.

-La proposta de convertir algues en proteïna i ingredients de valor per a sectors de l’alimentació, la cosmètica o la nutracèutica és molt innovadora. ¿Com va sorgir la idea?

-Després de molts anys desenvolupant productes alternatius a la proteïna animal i explorant tota mena de proteïnes, ens vam adonar que en la manufactura d’aquest tipus d’additius (agar-agar, carragenat, alginat) es perd el 80% de l’alga original. I en aquesta hi sol haver una quantitat significativa de proteïna, molt interessant des del punt de vista nutricional.

A l’estirar el fil va aparèixer la possibilitat de desenvolupar altres productes a partir d’aquestes algues de descart. A això s’hi ha d’afegir el fet que les dues fundadores vivim a prop del mar i que, per tant, ens estàvem adonant de la problemàtica que suposen les algues invasores en els ecosistemes marins, i del gran potencial nutricional que tenen. En conseqüència, era lògic pensar en el seu ús per a l’alimentació humana, que al seu torn representa un benefici per a la salut del mar.

-¿Quin tipus de productes produïu?

-Tenim una fórmula de magdalenes sense ou, amb el nostre primer extracte d’alga vermella, que permet espumació i textura esponjosa després d’enfornar. Es tracta d’una solució amb etiqueta neta, ja que no té additius. Aconseguim treure un al·lergogen i, a més, reduir el cost d’un producte que estava presentant problemes per la pujada de preu de l’ou en els últims anys.

Un altre exemple: actualment hi ha una tendència clara cap a la suplementació en proteïna. Doncs nosaltres tenim una proteïna súper interessant i innovadora a punt de sortir a escena. Un producte que pot substituir proteïnes no sostenibles com les d’origen animal i ampliar l’oferta de proteïna vegetal, millorant també en matèria de biodiversitat i reducció d’impacte.

-¿Per què el vostre projecte té un caràcter innovador?

-En primer lloc, per prestar atenció a la infinitat de recursos que ofereix el nostre gran gegant oblidat: el mar. Durant anys hem centrat els nostres esforços en la pesca, de vegades sense considerar del tot el seu impacte, mentre que recursos com les algues, igual de nutritius i abundants, han rebut poca atenció. Nosaltres apostem per fer bé les coses des del primer moment, respectant el medi i sent acurades i sostenibles, amb una mirada a llarg termini.

També són únics els nostres processos patentats amb la combinació de biotecnologia i circularitat, junt amb una mentalitat i forma de fer que convida a construir aliances amb altres empreses i socis.

-¿Què representa per a la seva empresa ser finalista en aquests premis?

-Tot reconeixement ens empeny cap endavant. Tenir l’honor de ser finalistes juntament amb aquests companys en la missió prosostenibilitat ens enforteix i ens reafirma en la nostra causa cap a una alimentació sana i sostenible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
  2. Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
  3. Investigadors del sistema català de ciència alerten a Figueres de l’augment dels trastorns mentals per la situació socio-geopolítica
  4. L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà
  5. La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
  6. FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre la setmana passada
  7. Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
  8. Detenen dos homes per robar un patinet elèctric amb violència a Figueres

Obren un Verkami per crear el primer museu del Whisky de la península Ibèrica a Llançà

Obren un Verkami per crear el primer museu del Whisky de la península Ibèrica a Llançà

Lluís Roura pintarà una obra de Sant Pere de Rodes per finançar un documental sobre la mítica Bíblia de Sant Pere

Lluís Roura pintarà una obra de Sant Pere de Rodes per finançar un documental sobre la mítica Bíblia de Sant Pere

L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to

L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to

Sònia Hurtado: “S’ha investigat poc un recurs nutricional tan potent i abundant com són les algues”

Sònia Hurtado: “S’ha investigat poc un recurs nutricional tan potent i abundant com són les algues”

El Parlament atorga la Medalla d'Or a la figuerenca Karina Gibert

El Parlament atorga la Medalla d'Or a la figuerenca Karina Gibert

"Soltar vapor"

"Soltar vapor"

De l'Starbucks a Walter Benjamin

De l'Starbucks a Walter Benjamin

L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal

L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal
Tracking Pixel Contents