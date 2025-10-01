Economia
Els sindicats repliquen Escudero i denuncien que el problema de l'hostaleria són "les pèssimes condicions laborals"
CCOO i UGT acusen al president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero de tergiversar la realitat del sector
Antonio Escudero creu que l'absentisme laboral és una "xacra" i que les autobaixes "estan matant" l'hostaleria
Joel Lozano
El debat sobre la situació de l’hostaleria a les comarques gironines s’ha encès arran de les paraules del president de la Federació d’Hostaleria i Turisme, Antonio Escudero, que aquest dilluns, en el marc del Dia Mundial del Turisme va definir el sector com "la gallina dels ous d’or" i va assenyalar l’absentisme i les "autobaixes" com una de les principals amenaces. Les seves declaracions han provocat una resposta dels sindicats majoritaris, que acusen la patronal de tergiversar la realitat i apunten a les condicions laborals com a veritable arrel del problema.
La secretària general de CCOO a Girona, Diana Estudillo, assegura, en declaracions a aquest diari, que el sector turístic "és la gallina dels ous d’or per alguns empresaris que es lucren a costa dels sacrificis, els sobreesforços i la salut de les persones que treballen a l’hostaleria. Precisament les poblacions més turístiques són les que tenen una renda per càpita més baixa".
Estudillo considera que la patronal confon conceptes quan parla d’absentisme. "Perdre la salut i passar per un procés d’incapacitat temporal no és absentisme laboral, com tampoc ho és gaudir de vacances o permisos remunerats. Absentisme és no acudir al lloc de treball sense justificació". Segons CCOO, el que realment frena el sector són "les hores extra no remunerades i no cotitzades, així com les pèssimes condicions laborals d’alguns negocis".
La secretaria general del sindicat a la província denuncia que dins del sector "no es respecta el descans setmanal ni la jornada màxima legal". A més, crítica que dins de les negociacions col·lectives la patronal pretén "retallar drets com els complements per incapacitat temporal, nocturnitat o festes recuperables".
UGT acusa Escudero de "populisme"
En la mateixa línia, el secretari general d'UGT a Girona, Maxi Rica, ha carregat, en declaracions a aquest diari, contra Escudero. "Aquest senyor no té mai una paraula adreçada als treballadors que no sigui amb un caràcter negatiu, pejoratiu o d’estigmatització". Rica defensa que l’autobaixa no existeix com a tal: "Un treballador no es pot autodeclarar de baixa. Cal la intervenció d’un facultatiu". "El que diu Escudero és pura demagògia i populisme", afirma.
Per a UGT, la clau és un canvi de model. "La patrona continua lligada a la seva visió de model productiu basat en salaris baixos, precarietat i flexibilitat. Nosaltres defensem la necessitat d’horaris més dignes, conciliació laboral i una millora real dels sous i de la professionalitat del sector", conclou Maxi Rica.
