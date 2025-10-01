Món empresarial
Antonio Escudero creu que l'absentisme laboral és una "xacra" i que les autobaixes "estan matant" l'hostaleria
El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines també critica la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol
Antonio Escudero és una d’aquelles persones que, quan fa declaracions, sol provocar polèmiques. I aquest dilluns, en la celebració del Dia Mundial del Turisme, que va tenir lloc al Castell de Biart, ho ha tornat a fer. El president de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les comarques gironines ha tornat a sentenciar, un cop més, allò que pensa sobre la situació actual del sector.
Durant el seu discurs, Escudero va tocar moltes tecles, però una de les més susceptibles és la de l’absentisme laboral a l’hostaleria gironina, que, segons ell, “és una xacra”.
Així mateix, va destacar que, des de l’empresariat hostaler, asseguren que la situació ha empitjorat amb la posada en funcionament de les autobaixes, ja que “estan matant” el sector per la manca de control. En aquest sentit, Escudero creu que la normativa “no és viable” i, per això, va reclamar a la Generalitat que modifiqui la facilitat que dona l’administració per demanar la baixa als treballadors. “Els metges han de fer la seva feina i han d’avaluar si una persona pot treballar o no, en comptes de donar la baixa per correu electrònic”, sentenciava Escudero, segons recull l’ACN.
Crític amb la futura llei del tabac
En el seu parlament, Escudero va aprofitar per retreure “l’excés de normativa” que pateix el sector i es va concentrar especialment en la futura llei del tabac que prepara l’executiu espanyol. L’avantprojecte que s’ha presentat preveu que es prohibeixi fumar a les terrasses. Escudero va criticar que els empresaris “hauran d’assumir, una vegada més, el rol de policies”, perquè hauran de controlar que els clients no fumin a les terrasses.
A més, Escudero va assegurar que “no hi ha cap país d’Europa amb una llei tan restrictiva”. L’única excepció és Suècia, un país que “no té vida en terrasses”. Per això, el portaveu dels empresaris de l’hostaleria gironina considera que les administracions “només posen pals a les rodes”.
Antonio Escudero va recordar també que la major part de les empreses del sector de l’hostaleria a la demarcació són PIME, i això “suposa un avantatge”, però cal que les administracions els ajudin. “Són gent de tota la vida, que han sofert, per això no cal complicar-los la vida”, va reafirmar el president de la federació.
