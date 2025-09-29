Dia Mundial del Turisme
Sàmper anuncia que no tirarà endavant la modificació de la taxa turística sense un acord amb el sector
El conseller avança que treballen per mantenir el premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló
Aleix Freixas
Masarac
El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, s'ha compromès en no aprovar la modificació de la taxa turística sense el consens del sector. "No es tirarà endavant si no hi ha un acord", ha assegurat el conseller en un acte del Dia Mundial del Turisme a les comarques gironines, celebrat al Castell de Biart.
Miquel Sàmper ha detallat que estan en converses per allargar el contracte del gran premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Assegura que aquesta competició té un gran impacte en el turisme del Vallès i de la rodalia que permet dinamitzar l'hostaleria fora de la temporada. El conseller s'ha mostrat optimista amb el nou acord i espera formalitzar-lo en les pròximes setmanes.
