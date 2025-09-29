Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dia Mundial del Turisme

Sàmper anuncia que no tirarà endavant la modificació de la taxa turística sense un acord amb el sector

El conseller avança que treballen per mantenir el premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme a les comarques gironines, Antonio Escudero, saluda al conseller d'Empresa, Miquel Sàmper.

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme a les comarques gironines, Antonio Escudero, saluda al conseller d'Empresa, Miquel Sàmper. / ACN / Aleix Freixas

ACN

Aleix Freixas

Masarac

El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, s'ha compromès en no aprovar la modificació de la taxa turística sense el consens del sector. "No es tirarà endavant si no hi ha un acord", ha assegurat el conseller en un acte del Dia Mundial del Turisme a les comarques gironines, celebrat al Castell de Biart.

Miquel Sàmper ha detallat que estan en converses per allargar el contracte del gran premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Assegura que aquesta competició té un gran impacte en el turisme del Vallès i de la rodalia que permet dinamitzar l'hostaleria fora de la temporada. El conseller s'ha mostrat optimista amb el nou acord i espera formalitzar-lo en les pròximes setmanes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
  2. Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
  3. Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
  4. Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
  5. El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
  6. EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
  7. Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
  8. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre la setmana passada

FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre la setmana passada

Sàmper anuncia que no tirarà endavant la modificació de la taxa turística sense un acord amb el sector

Sàmper anuncia que no tirarà endavant la modificació de la taxa turística sense un acord amb el sector

EN IMATGES | Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria

EN IMATGES | Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria

Unes obres provoquen talls nocturns a l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera: aquestes són les dates i els trams afectats

Unes obres provoquen talls nocturns a l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera: aquestes són les dates i els trams afectats

La línia Portbou-Barcelona de Rodalies ha acumulat 27 incidències en la primera meitat d’any

La línia Portbou-Barcelona de Rodalies ha acumulat 27 incidències en la primera meitat d’any

Escudero critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir"

Escudero critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir"

El Figueres repeteix victòria en el derbi empordanès contra el Torroella

El Figueres repeteix victòria en el derbi empordanès contra el Torroella

Un vídeo capta amb gran precisió com els drons entren droga i mòbils a les presons catalanes

Un vídeo capta amb gran precisió com els drons entren droga i mòbils a les presons catalanes
Tracking Pixel Contents