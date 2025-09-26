Decisió estratègica
La Generalitat rescata la creació d’una agència catalana de l’energia
Documents interns del Departament de Territori inclouen la recuperació de la llei de transició energètica i la transformació de l’actual ICAEN
El nou ens tindrà competències plenes en àmbits com les renovables i l’autoconsum
El Govern reactiva el pla per transformar l’actual Institut Català de l’Energia (ICAEN) en la futura Agència Catalana d’Energia, un organisme que s’haurà de convertir en el motor de la transició energètica a Catalunya. El projecte pretén fixar les bases de la política energètica i forma part de la llei de transició energètica de Catalunya que el Govern vol recuperar. Es tracta d’una proposta que, cinc anys enrere, ja va plantejar la llavors consellera Àngels Chacón, però que no va arribar a concretar-se.
Ara, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, amb el suport d’altres conselleries, treballa en un nou redactat del text legal amb més concreció i noves mesures. De fet, aquesta acció forma part d’un document intern del Govern en què s’especifica que la redacció del nou text legal, amb la creació de la futura Agència Catalana d’Energia inclosa, s’ha d’abordar entre el 2026 i el 2030.
El nou avantprojecte d’aquesta llei de transició energètica, que ja es va sotmetre a informació pública el 2020 i el 2023, tornarà a incloure un capítol específic sobre la transformació de l’ICAEN en l’Agència Catalana d’Energia perquè tingui més capacitat competencial. L’objectiu és que aquesta institució assumeixi un paper central en el rumb energètic de Catalunya i desenvolupi els reptes fixats per la llei catalana de canvi climàtic del 2017. A mitjà termini, aquesta estratègia podria acabar unificant l’ICAEN, la Direcció General d’Energia, l’IREC (Institut de Recerca a Energia de Catalunya) i L’Energètica (la companyia elèctrica pública) en aquesta nova agència.
No obstant això, abans de portar a terme aquest projecte, la conselleria té el repte de posar en marxa l’Agència de la Natura (Anacat), un ens que ha d’englobar, però amb més capacitat de gestió, el que ara és la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Aquest és un dels compromisos de legislatura del Govern en clau de defensa de la biodiversitat i s’està treballant per fer-ho realitat, malgrat el bloqueig d’alguns sectors que ha endarrerit les converses perquè aquesta agència, que va rebre llum verda al Parlament el 2019, agafi forma.
No tan polèmica
La transformació de l’ICAEN en Agència Catalana d’Energia, que s’afrontarà més endavant, no s’espera que sigui tan polèmica com l’Anacat i no ha de suposar grans implicacions jurídiques ni econòmiques ni canvis interns complexos, però sí que marcarà un salt d’escala i d’ambició en les competències i funcions de l’organisme. El nou ens tindrà competències plenes en àmbits clau com les energies renovables i l’autoconsum, i haurà de liderar l’acció de la Generalitat en la descarbonització de l’economia. El disseny i l’orientació, remarquen fonts coneixedores consultades, permetrà donar resposta als nous reptes energètics i climàtics que afronta Catalunya en els pròxims anys.
Entre algunes de les funcions previstes figura posar a disposició de la ciutadania informació clara i comprensible sobre el model energètic, organitzar campanyes de conscienciació i assessorament en matèria de subministraments i resoldre dubtes tècnics i orientar empreses i particulars en eficiència i transició energètica. En definitiva, es tracta d’ajuntar en un únic organisme totes les competències energètiques que ja formen part del Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica.
