Economia
L'Empordanesa Gelati Dino inaugura nova botiga al centre de Girona
Aquesta nova gelateria tindrà zona de producció pròpia per elaborar gelats cada dia de manera artesanal
Gelati Dino, companyia empordanesa de gelats que pertany a Gelati Dino Gruppo, inaugura el proper 3 d'octubre una botiga al centre de la ciutat de Girona. En un comunicat expliquen que l'objectiu és expandir-se a d’altres punts de les comarques gironines.
Aquesta nova gelateria tindrà zona de producció pròpia per elaborar gelats cada dia de manera artesanal, un ampli espai exterior i una superfície de 150 metres quadrats. D'aquesta manera es converteix en un dels establiments més grans dels 39 que té la companyia empordanesa. D’aquests, 25 es reparteixen entre les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, mentre que la resta s’ubiquen a altres punts de l’Estat com ara Madrid, Màlaga i Saragossa, així com també a l’estranger (França, Marroc i Qatar). L’objectiu a curt termini és tancar el 2025 arribant a les 40 gelateries. A mitjà termini, Gelati Dino Gruppo enfoca els seus plans en augmentar la seva presència no només en d’altres ciutats de l’Estat, sinó també en obrir mercat a nous països.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Casa amb vistes al mar a Cadaqués
- Masia a Siurana