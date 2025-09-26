Actius
Codorníu, davant la sortida del fons Carlyle: "No hi ha urgència per vendre, analitzarem totes les opcions amb calma"
El conseller delegat del grup assegura que el relleu en l’accionariat serà "transparent per al negoci" i remarca que els resultats rècord reforcen l’atractiu de la companyia
Sabina Feijóo Macedo
Codorníu encara una nova etapa després de l’anunci del fons Carlyle de posar en venda el seu 68% de participació en el grup cellerer. Un canvi de dimensions majúscules dins de l’accionariat empresarial que, no obstant això, aquest divendres Fuster ha volgut suavitzar. "La transició accionarial no alterarà el rumb de l’empresa. No hi ha urgència per vendre i podrem analitzar totes les opcions amb calma abans de firmar cap acord", ha assegurat en el que serà un procés absolutament transparent per al negoci.
Ho ha fet durant una conversa moderada per la cap d’economia d’El Periódico, Natalia Ríos, en el marc de les jornades empresarials de S’Agaró. A més, ha compartit que el grup ha encarregat a Morgan Stanley i Banco Santander la recerca de socis i que totes les possibilitats segueixen obertes: venda total, parcial o fins i tot la permanència de Carlyle. "Aquests set anys han sigut de grandesa per a l’empresa, gràcies al suport i la llibertat que el fons ens ha donat", ha afegit.
La tranquil·litat amb què Codorníu afronta l’operació es recolza en uns resultats històrics. El grup va tancar la campanya 2024-2025 amb un benefici abans d’impostos de 44 milions d’euros, un 13% més que l’exercici anterior i un 120% superior al del 2019-2020. Les vendes van créixer un 3%, fins als 238 milions.
Fuster ha remarcat que l’estratègia s’ha consolidat en dos eixos: valor i sostenibilitat. Així, el grup que gestiona 15 cellers i 3.000 hectàrees de vinya pròpies, ha reduït un 50% el consum d'aigua en l'última dècada i s'acaba de certificar com a B Corp. "La clau ha sigut ser coherents amb els nostres valors i àgils per adaptar-nos al consumidor", ha defensat.
Codorníu vol convertir-se en una plataforma de consolidació vinícola
De cara al futur, l’executiu ha destacat el paper de Codorníu en un sector marcat per la fragmentació. "El vi és una de les indústries més dividides del món. Codorníu és una plataforma excel·lent de consolidació, tant a Espanya com en mercats com Itàlia o França", ha apuntat.
De moment, mentre avança el procés accionarial, el grup continuarà centrat en la seva activitat. "El cava viu un moment molt dolç: altíssima qualitat a preus assequibles. És una oportunitat única", ha conclòs Fuster.
Jornades Empresarials de S’Agaró 2025
Les Jornades Empresarials de S’Agaró 2025, que aquest divendres celebren la seva tercera edició a l’Hostal La Gavina, s’han consolidat com un punt de trobada clau del teixit econòmic i empresarial català. Organitzades per Diari de Girona, El Periódico, Actius i Prensa Ibérica, les sessions busquen posar sobre la taula els principals reptes i oportunitats de l’economia catalana, amb la participació de veus destacades del món empresarial, acadèmic i polític. La trobada compta amb el patrocini de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració de Codorníu.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui