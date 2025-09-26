Actius
"Cal apostar per l'autoconsum, no només per una qüestió de sostenibilitat o d'independència, sinó per preu"
Javier Becerra, conseller delegat de Quantica reclama una transició cap a un model energètic enfocat en la generació distribuïda
Oriol Puig Tomàs
Javier Becerra, conseller delegat de Quantica, una empresa especialitzada en enginyeria solar i autoconsum fotovoltaic, ha defensat la importància de fer una transició cap a un model energètic enfocat en la generació distribuïda. Es tracta de generar l'energia i emmagatzemar-la allà on s'ha de consumir, evitant així els costos de distribució.
En el marc de les Jornades Empresarials de S'Agaró en un diàleg amb Martí Saballs, director d’informació Econòmica de Prensa Ibérica, Becerra ha explicat que fets com la guerra d'Ucraïna -que va disparar el cost del gas per la dependència que Europa tenia de Rússia- o l'apagada del mes d'abril a Espanya -que ens va mostrar la complexitat i debilitat del sistema elèctric- han posat de manifest la importància de produir energia de proximitat. En aquest sentit, ha apuntat que l'energia fotovoltaica s'adapta a qualsevol consumidor.
Segons la seva opinió, les administracions haurien de fomentar més la capil·laritat de l'autoconsum i l'emmagatzematge. "No és només per una qüestió de sostenibilitat o d'independència, és també una qüestió de preu. Tenim l'oportunitat de tenir costos energètics més barats que a Alemanya", ha assegurat.
Quantica, que es va integrar al conglomerat sud-coreà Hanwha fa dos anys, no descarta adquisicions per créixer i guanyar quota de mercat, però Becerra ha explicat que prioritza la col·laboració i interacció amb altres empreses.
Durant aquest any, Quantica ha vist un augment important dels contractes de compravenda d'energia i dels projectes d'autoconsum en el sector industrial. L'emmagatzematge energètic també s'ha consolidat com un component crucial de la seva proposta de valor.
Les Jornades Empresarials s’Agaró 2025 celebren la seva tercera edició sota l’organització de Diari de Girona, Actius, El Periódico i Prensa Ibérica. L'Hostal de la Gavina ha estat el punt de trobada del món econòmic i empresarial català, on s'han debutat les inquietuds dels empresaris i s'han parlat del moment actual de l'economia i de les perspectives de futur. La jornada està patrocinada per Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar i la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de Codorniu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- Casa amb vistes al mar a Cadaqués