Lidl reforça la seva presència global amb la campanya “Lidl Val la Pena”
La cadena de supermercats celebra més de 30 anys a Espanya i estrena una nova identitat de marca per consolidar-se als 31 països on opera
Lidl ha fet un pas endavant en la seva estratègia de comunicació amb el llançament de la campanya global “Lidl Val la Pena”, que busca reforçar i unificar la seva identitat de marca a escala internacional. Amb més de tres dècades de trajectòria a Espanya i més de cinquanta anys d’història mundial, la companyia consolida així el seu posicionament com a líder europeu en distribució alimentària i quart operador mundial del sector.
Actualment, Lidl compta amb més de 700 establiments a Espanya i té previst obrir-ne 40 més abans d’acabar l’any, a més de dur a terme diverses modernitzacions. La plantilla supera els 19.700 empleats i la cadena treballa amb més de 860 proveïdors espanyols, exportant més de la meitat del seu assortiment a més de 30 països.
Segons l’empresa, la nova identitat de marca té com a objectiu transmetre un missatge clar: més enllà de l’oferta de productes amb la millor relació qualitat-preu, Lidl vol connectar emocionalment amb les persones i acompanyar-les en els moments que realment importen.
El primer gran pas d’aquesta nova etapa és l’estrena d’un espot publicitari rodat a Barcelona i rodalies, que mostra escenes de la vida quotidiana com esmorzars familiars, mudances o celebracions. La peça, creada per l’agència Serviceplan i la productora BEWEGTBILD, es difondrà a televisió, mitjans digitals, xarxes socials i punts de venda.
A més, Lidl ha posat en marxa una acció artística singular a la plaça Alonso Martínez de Madrid: una lona pintada a mà en temps real per l’artista Íñigo Sesma, que retrata la bellesa dels moments quotidians i simbolitza el nou posicionament de la marca.
El director general de Client i Màrqueting de Lidl Espanya, Antonio Alarcón, ha destacat que els consumidors “no només busquen productes assequibles i de qualitat, sinó també marques amb les quals es puguin identificar i que comparteixin els seus valors”.
Amb aquest moviment, Lidl reafirma també el seu compromís amb Espanya, on continua invertint en noves obertures, generació d’ocupació estable i impuls de producte nacional, sense renunciar a la sostenibilitat com a eix estratègic.
