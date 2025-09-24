Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria

Sergio i Javier Torres, que són imatge del canal Horeca de la companyia, formaran part del jurat.

Els Hermanos Torres, xefs amb Estrella Michelin, posen a la seva cuina juntament amb una selecció de productes de la gamma Quality.

Els Hermanos Torres, xefs amb Estrella Michelin, posen a la seva cuina juntament amb una selecció de productes de la gamma Quality. / Transgourmet

Transgourmet

Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i als supermercats de proximitat, llança la primera edició de “Transgourmet Joves Xefs”, un concurs gastronòmic destinat a premiar i visibilitzar el talent dels estudiants de les escoles d’hostaleria. Catalunya serà el punt de partida d’aquesta iniciativa, que aspira a créixer i arribar a centres formatius de tot Espanya.

L’objectiu del certamen és oferir als futurs xefs l’oportunitat de posar a prova la seva creativitat i tècnica reinterpretant un plat tradicional. El concurs comptarà amb la participació dels Hermanos Torres, Sergio i Javier, imatge del canal Horeca de la companyia, que amb 3 estrelles Michelin formaran part d’un jurat d’excepció conjuntament amb Javier Martínez, xef del Restaurant Castell Perelada, també estrella Michelin.

La convocatòria per a les escoles d’hostaleria de Catalunya estarà oberta fins al 10 d’octubre, i cada escola d’hostaleria podrà presentar un estudiant acompanyat del seu tutor o tutora. Els aspirants hauran de completar el formulari d’inscripció i enviar la seva recepta acompanyada d’una fotografia del plat proposat. A partir d’aquest material, el jurat seleccionarà els 10 semifinalistes del certamen.

Els escollits visitaran un centre Gros Mercat per abastir-se dels productes necessaris per a la preparació del pla que presentaran al Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 3 al 5 de novembre. Allí, els aspirants mostraran la seva habilitat en directe davant del jurat en un temps màxim de 30 minuts, i només cinc passaran a la gran final.

Després d’un emocionant procés de selecció, el dia 3 de desembre, al Mirador Petit del Castell de Perelada, els cinc finalistes disposaran de dues hores per preparar en viu el seu plat i es valoraran criteris com el sabor, la presentació, tècnica, reinterpretació de la tradició, aprofitament del producte i organització a la cuina.

El guanyador del concurs rebrà un trofeu i una estada exclusiva a les cuines dels Hermanos Torres, treballant colze a colze amb el seu equip i aprenent dels seus processos, filosofia i exigència creativa. A més, els finalistes del 2n al 5è lloc rebran reconeixements, així com els tutors i les escoles per la seva tasca formativa.

Amb aquesta iniciativa, Transgourmet reafirma el seu compromís amb la formació i la promoció del talent jove de l’hostaleria, oferint als futurs xefs una plataforma per mostrar la seva creativitat, aprendre de grans referents i fer un pas decisiu en la seva carrera professional.

Per a més informació i consulta de les bases: Transgourmet Joves Chefs.

