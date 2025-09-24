Transport
El Sindicat Lliure del Transport denuncia la "falta de manteniment i l'estat lamentable dels autobusos" de Moventis-Sarfa
Per la seva banda, l'empresa defensa que tots els vehicles en circulació compleixen la normativa i superen les inspeccions corresponents
El Sindicat Lliure del Transport ha denunciat "la falta de manteniment i l’estat lamentable dels autobusos" de Moventis-Sarfa. L’organització sindical, que representa una part important dels treballadors de l'empresa, assegura que en els darrers anys han recopilat imatges que evidencien les deficiències, segons han avançat 3CatInfo. Entre altres, s’hi constaten autobusos amb goteres, avaries que no es reparen, aires condicionats que no funcionen, portes que no tanquen i fins i tot rodes llises, fet que suposa "un perill per a la seguretat".
Per la seva banda, el gerent de l’empresa, Enric Gimeno Aragonés, ho desmenteix. "Neguem rotundament aquestes afirmacions. De fet, estem valorant totes aquestes imatges i podem dir que algunes no corresponen, en cap cas, a cap bus de Moventis-Sarfa", ha assegurat a la televisió catalana. Alhora, ha negat que no hi hagi hagut diàleg amb els treballadors i afirma que en cap cas s'ha "posat en risc la seguretat dels passatgers".
El sindicat, per la seva banda, assegura que totes les incidències s’han comunicat tant a l’empresa com a Inspecció de Treball. Davant la manca de resposta i el fet que els autobusos continuïn acumulant desperfectes i problemes de funcionament, han optat per anar un pas més enllà i traslladar les seves queixes al Departament de Territori.
El Departament, però, evita pronunciar-se sobre si la situació pot comportar riscos per a la seguretat dels passatgers i sosté que es tracta d’un conflicte laboral que ha de resoldre l’empresa.
Transport de viatgers per carretera a la Costa Brava
Cal recordar que Moventis-Sarfa és l’operadora encarregada del transport de viatgers per carretera entre els pobles de la Costa Brava i Girona, a més de gestionar els serveis urbans de municipis com Palamós, Calonge, Figueres i Roses. L’empresa també ofereix connexions de la Costa Brava amb Barcelona i amb els aeroports del Prat i de Girona-Costa Brava.
