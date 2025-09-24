Luxe
Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
La llista s'ha elaborat a partir dels anuncis publicats al portal Idealista
La comarca de l’Alt Empordà és coneguda pels seus paisatges de somni, on la Costa Brava es fon amb l’interior ple d’història i natura i es concentren algunes de les propietats més exclusives de Catalunya. Des de majestuoses masies restaurades amb vistes al mar fins a espectaculars cases modernes amb totes les comoditats, la zona ofereix oportunitats úniques per a aquells que busquen una llar d’alt nivell.
En aquest article et presentem les 14 cases a la venda més cares de l’Alt Empordà, a partir dels anuncis publicats al portal Idealista. Són autèntiques joies arquitectòniques situades en localitzacions privilegiades com Cadaqués, Roses, Empuriabrava, Peralada, Bàscara o Siurana. Un recorregut pels habitatges que marquen tendència al mercat de luxe de la Costa Brava i que desperten l’interès tant de compradors nacionals com internacionals.
Amb aquesta guia descobriràs quines són aquestes propietats, quines característiques les fan úniques i per què l’Alt Empordà s’ha consolidat com un dels destins més desitjats per viure o invertir en habitatge de prestigi.
Casa Blaua a Cadaqués
La Casa Serinyana, obra de l'arquitecte Salvador Sellés, està en venda des del 2019 i continua essent la casa més cara de l'Empordà. En aquests moments en el portal Idealista el preu està fixat en 15 milions d'euros, tot i que a l'inici el preu estava fixat en 22 milions. Situada en el punt d'inflexió de la platja des Podritxó amb l'inici de la riba des Poal, ocupa dues parcel·les. Promogut per la família Serinyana, és un edifici de tres plantes i golfes. La seva notable façana no és rectilínia, crea una curvatura seguint el traçat del carreró de la Caseta.
Casa davant el mar a Cadaqués
Una casa a primera línia de mar prop de la platja i a pocs minuts del poble valorada en 10 milions d'euros. Té piscina, diverses terrasses davant del mar, 13 habitacions i 7 banys. La superfície construïda és de 750 m2 i la superfície del terren és de 1.770m2.
Casa Dalí Next Door a Cadaqués
Veïna de la famosa residència del pintor Salvador Dalí la propietat està a la venda per 9 milions d'euros. Té una ubicació privilegiada amb vistes ininterrompudes al mar. La propietat abasta més de 30.000 m² i inclou la casa principal, tres cases d'hostes addicionals (500 m2 i 12 habitacions ), un molí del segle XVIII, que també pot ser habitat, i un garatge per a embarcacions.
Casa amb amarratge a Empuriabrava
L'edifici va ser construït per un diplomàtic que donava gran importància als materials i a la qualitat de la construcció. Està a la venda per 5.600.000 euros, consta de 5 habitacions i 587m2 construïts Davant de l'edifici principal es troba l'amarratge de 25 metres adequat per a velers.
Casa a la zona de Caials a Cadaqués
Una casa a la zona de Caials a Cadaqués que oocupaun terreny de més de 8.000 m². La superfície construïda és d'aproximadament 800 m² i es ven per 5 milions d'euors. Consta de 8 dormitoris i cinc banys.
Residència de 6 cases adossades a Empuriabrava
Residència de 6 cases adossades, 6 amarratges i una piscina comunitària a Empuriabrava. El preu de venda és de 4.860.000 euros. Consta d'11 habitacions i 1.091 m² construïts.
Finca moderna a Roses
Finca amb arquitectura moderna, situada dins d'una comunitat de sis cases de luxe sobre el port de Roses amb 6 dormitoris, 851 m² superfície habitable i la parcel·la té 1.290 m². Està a la venda per 4.258.000 euros.
Masia modernista a Arenys d'Empordà
Masia modernista catalogada a Arenys d’Empordà. La finca té 30.317 m2 de terreny i 1.750 m² construïts. Té preu de venda de 4 milions d'euros. La masia, de principis del segle XX, presenta un marcat estil modernista industrial vinculat a l'antiga central hidroelèctrica de la zona.
Casa sobre un turó al Port de la Selva
Aquesta propietat, a la venda per 3.900.000 euros està situada a sobre del port del Port e la Selva, enmig del seu propi turó de gairebé 5000m2 i en el centre de la vila pesquera. La seva posició elevada li proporciona unes vistes de 360 graus: al port, al mar, a la muntanya i a la platja.
Casa amb vistes al mar a Cadaqués
Amb una superfície total de 567 m², dels quals 245m2 són útils, la casa està situada en una parcel·la de 2.360 m², i té un preu de venda de 3.900.000 euros La propietat té 6 habitacions dobles i 6 banys.
Masia a Siurana
A Siurana, sobre un terreny de 80.000 m² pràcticament destinat en la seva totalitat a camps de conreu, s'hi troba un conjunt d'edificacions compost per masia principal amb torreó datat del segle XII, masia independent per a guardes, construccions annexes. El preu de venda és de 3.900.000 euros.
Castell a Bàscara
Aquest castell medieval, situat a prop de Bàscara , va ser construït entre els segles XVII i XVIII a partir d'una torre defensiva del segle XII. L'edifici consta de 12 habitacions i 10 banys i té un preu de 3.865.000 euros.
Masia a Bàscara
La masia a Bàscara consta de 3 plantes, 861 m² construïts, amb 5 habitacions i 5 banys. La parcel·la és de 9.907 m² i té un preu de 3.569.000 euros. El seu origen es remunta almenys a l'any 1497, quan pertanyia a Gaspar Granollers i l'any 2012 va ser completament reformada.
Casa a Peralada
Residència, equipada i decorada de 3 plantes amb 958 m² construïts i 480 m² útils. Consta de 5 habitacions, 6 banys i una sala de projecció. Està a la venda per 3.450.000 euros.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
- Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
- Transgourmet: una història nascuda a l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses