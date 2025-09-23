Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història
La companyia compta a la regió amb 3 centres cash&carry, més de 30 supermercats franquiciats Suma i la seva divisió Food Service, d’entrega directa als negocis.
Transgourmet
Transgourmet Ibèrica va celebrar diumenge passat el seu 100 aniversari amb un esdeveniment commemoratiu al Pabellón Satélite Madrid Arena, on es van aplegar més de 500 assistents. La cita va comptar amb la presència de representants d’institucions locals i regionals, líders del sector empresarial, clients, proveïdors i empleats, que van voler acompanyar la companyia en aquesta fita històrica.
En el decurs de l’acte, es va retre homenatge a la trajectòria de Transgourmet Ibèrica, que al llarg d’un segle s’ha consolidat com un dels referents en la distribució majorista d’alimentació a Espanya. La jornada també va servir per refermar el compromís de l’empresa amb la innovació, la sostenibilitat i el servei al client.
El director general de Transgourmet Ibèrica, Lluís Labairu, va inaugurar la jornada destacant que “rere aquests 100 anys d’història, hi ha milers de professionals, entre plantilla, clients i proveïdors, l’esforç i fidelitat dels quals han estat fonamentals per arribar fins aquí”. I va afegir-hi un missatge per al futur: “Som forts i joves per afrontar, com a mínim, 100 anys més”.
També va intervenir Marta Nieto, directora general de Comerç, Consum i Serveis a la Comunitat de Madrid, que va afirmar que: “La distribució majorista, de la qual Transgourmet és sens dubte un dels seus millors exemples, és un sector en constant creixement, una peça fonamental de l’economia, en termes de facturació i d’ocupació. La seva tasca és crucial per al bon funcionament de l’hostaleria i dels negocis minoristes d’alimentació a la Comunitat de Madrid i a tot Espanya”.
Per la seva banda, Orlando Chacón, regidor president del Districte de Villaverde, va voler agrair a Transgourmet l’elecció de Villaverde per formar part de la seva història i del seu futur. “Gràcies per contribuir a l’ocupació, per apostar per l’hostaleria i per demostrar que les grans empreses també poden tenir un impacte positiu i proper a la vida dels barris”.
La Comunitat de Madrid, regió estratègica per Transgourmet
Després dels esdeveniments celebrats a Girona, Màlaga, Burgos, Tarragona i Canàries, Transgourmet ha escollit Madrid per fer-hi un dels actes principals de celebració del seu centenari per la seva destacada presència a la regió, on és referent de la distribució majorista d’alimentació amb una sòlida xarxa estratègica.
A la Comunitat de Madrid compta amb dos grans centres GM Cash: un a Villaverde, el més gran de la companyia a la regió amb una superfície de 3.565 m², i un altre a Alcalá de Henares. Així mateix, disposa d’un Punto Cash a Leganés. En conjunt, aquestes instal·lacions abasteixen prop de 5.500 clients del sector de l’hostaleria i el comerç i sumen una plantilla de 140 persones.
A més, Transgourmet està invertint en l’expansió de la seva xarxa de supermercats de proximitat a la comunitat, on ja hi té més de 30 establiments amb l’ensenya Suma distribuïts per tota la regió.
Coincidint amb el seu centenari, Transgourmet Ibèrica està impulsant un dels pilars estratègics de la companyia, la seva divisió de Food Service, el seu servei exclusiu d’entrega directa al negoci, amb especial atenció a la restauració independent. A la Comunitat de Madrid disposa d’un equip de 50 assessors comercials especialitzats i una flota de 25 vehicles de repartiment per oferir un servei personalitzat adaptat a les necessitats de cada client.
2025, un any ple de celebracions
Des de gener, la companyia està celebrant el seu centenari amb un complet programa d’activitats que inclou la presentació d’una exposició fotogràfica sobre la seva trajectòria, un documental sobre el centenari i la composició de la cançó Somos fuertes, símbol de la seva identitat i valors.
També s’ha creat un espai web, https://www.centenariotransgourmetiberica.es, on es publiquen totes les novetats i activitats relacionades amb la commemoració, que culminarà amb un acte final a Barcelona el pròxim mes de novembre.
